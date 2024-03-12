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В Тюмени сегодня ударят 28-градусные морозы

В Тюмени сегодня ударят 28-градусные морозы

12 марта 2024, 01:13
Фото: 1MI
На юге Тюменской области во вторник, 12 марта, ожидаются переменная облачность, осадки в виде небольшого снега. В дневные часы столбики термометров покажут -5…-10, в темное время суток температура воздуха составит -18…-23, при прояснении до -28. В течение дня метеорологи обещают ветер 5-10 м/с.

В Тюмени 12 марта ожидается снег, ветер до 1,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -16….-11 в темное время суток ожидается похолодание до -20…-14.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:01 закат в 18:33 продолжительность дня 11 часов 32 минуты.

В Тобольске 12 марта синоптики обещают снег в течение дня, ветер до 2,2 м/с. Утром и днем -16…-10, в темное время суток температура воздуха составит -24….-17.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:51, закат в 18:22 продолжительность дня 11 часов 31 минута.

В Ялуторовске 12 марта ожидается небольшой снег, ветер до 2,5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -16…-9, в темное время суток ожидается до -21….-14.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:57, закат в 18:30 продолжительность дня 11 часов 33 минуты.

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В Заводоуковске 12 марта ожидается небольшой снег, ветер до 2,4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -16…-8, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -22….-14.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:56, закат в 18:30 продолжительность дня 11 часов 34 минуты.

В Ишиме 12 марта ожидаются осадки в виде снега, ветер до 3,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -16…-8, в темное время суток температура воздуха составит -19…-14.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:45, закат в 18:18 продолжительность дня 11 часов 33 минуты.

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