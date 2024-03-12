Малые технологические компании получили доступ к льготным кредитам

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич напоминает, что получение статуса МТК или прохождение экспертизы инновационных институтов развития является обязательным условием для получения государственной поддержки в виде льготного кредита. Есть и другие требования, в частности — выручка не менее 100 млн рублей в год.