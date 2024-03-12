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Малые технологические компании получили доступ к льготным кредитам

Малые технологические компании получили доступ к льготным кредитам

12 марта 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
Программа льготного государственного кредитования со ставкой 3% годовых, предназначенная для высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства, теперь распространена и на МТК (малые технологические компании). Кредиты выдаются через МСП Банк.

Изменения в законодательстве, которые позволяют МТК получить льготную кредитную поддержку, были разработаны Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП. Поручение на их разработку дал первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает regnum.ru.

Эксперты отмечают, что это первая мера финансовой поддержки для МТК. Максимальный объем займа увеличен до 1 млрд рублей. Для высокотехнологичных малых и средних предприятий предельная сумма остается прежней — 500 млн рублей.

МТК, соответствующие условиям программы, могут подать заявку на цифровой платформе МСП.РФ, предельный срок ее рассмотрения — полтора месяца. Поддержка предоставляется компаниям, работающим в 14 приоритетных направлениях, включая мобильные сети, нейросети, водородную энергетику и другие перспективные направления.

Министр экономического развития России Максим Решетников отмечает, что льготное кредитование — это не просто способ поддержки малых компаний, работающих в перспективных областях. Это ещё и формирование будущих лидеров в данных сферах.

Сообщается, что статус МТК уже получили 1700 компаний по результатам экспертизы или на основании Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич напоминает, что получение статуса МТК или прохождение экспертизы инновационных институтов развития является обязательным условием для получения государственной поддержки в виде льготного кредита. Есть и другие требования, в частности — выручка не менее 100 млн рублей в год.

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