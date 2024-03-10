nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта, 05:11

Published 10 марта, 05:11

Modified Сегодня, 02:57

Updated Сегодня, 02:57

С начала года специалисты «Медицины катастроф» совершили 330 выездов и вылетов

С начала года специалисты «Медицины катастроф» совершили 330 выездов и вылетов

10 марта 2024, 05:11
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм
С начала года сотрудники ТЦ «Медицины катастроф» совершили 330 выездов и вылетов. В рамках национального проекта «Здравоохранение», медицинская бригада совершила порядка 21 вылета на борту вертолета МИ-8.

На этой неделе Территориальный центр медицины катастроф ОКБ №1, совместно с органами управления и силами спасения при ЧС, принял участие во Всероссийских командно-штабных учениях. Это была практическая отработка вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, а также весеннего половодья в 2024 году.

«Такие учения позволяют подготовиться к возможным критическим ситуациям и повысить эффективность действий всех специалистов для устранения последствий», — рассказал руководитель ТЦМК ОКБ №1, Евгений Михайлович Наумов.

Ежедневно сотрудники Центра медицины катастроф разъезжаются в разные уголки области и страны. Они спасают, сопровождают и доставляют своих пациентов в специализированные клиники. Часто им приходится оказывать реанимационную помощь прямо в пути.

Так, 43-летнего тюменца в Екатеринбург транспортировала медицинская бригада ТЦМК. Мужчина находился в тяжелейшем состоянии и нуждался в специализированном лечении в Уральском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии. Пациента доставили реанимобилем, в котором созданы все условия для оказания срочной помощи при жизнеугрожающих ситуациях.

Также в Свердловскую область, город Березовский, для прохождения реабилитации после перенесенного инсульта, была доставлена 63-летняя женщина. Транспортировка осуществлялась на специализированном автомобиле.

Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Вчера, 06:00
«Я не виноват»: «банду азербайджацев» из Тюмени не смогли привезти на заседание суда
Вчера, 12:56
«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
2 апреля, 09:50
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
2 апреля, 06:50
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
1 апреля, 06:43
Пользователи Авито теперь будут видеть значение своей репутации по стобалльной шкале
Вчера, 13:38
"