С начала года специалисты «Медицины катастроф» совершили 330 выездов и вылетов

На этой неделе Территориальный центр медицины катастроф ОКБ №1, совместно с органами управления и силами спасения при ЧС, принял участие во Всероссийских командно-штабных учениях. Это была практическая отработка вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, а также весеннего половодья в 2024 году.