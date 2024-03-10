С начала года специалисты «Медицины катастроф» совершили 330 выездов и вылетов

Posted 10 марта, 05:11
Published 10 марта, 05:11
Modified Сегодня, 02:57
Updated Сегодня, 02:57
На этой неделе Территориальный центр медицины катастроф ОКБ №1, совместно с органами управления и силами спасения при ЧС, принял участие во Всероссийских командно-штабных учениях. Это была практическая отработка вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, а также весеннего половодья в 2024 году.
«Такие учения позволяют подготовиться к возможным критическим ситуациям и повысить эффективность действий всех специалистов для устранения последствий», — рассказал руководитель ТЦМК ОКБ №1, Евгений Михайлович Наумов.
Ежедневно сотрудники Центра медицины катастроф разъезжаются в разные уголки области и страны. Они спасают, сопровождают и доставляют своих пациентов в специализированные клиники. Часто им приходится оказывать реанимационную помощь прямо в пути.
Так, 43-летнего тюменца в Екатеринбург транспортировала медицинская бригада ТЦМК. Мужчина находился в тяжелейшем состоянии и нуждался в специализированном лечении в Уральском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии. Пациента доставили реанимобилем, в котором созданы все условия для оказания срочной помощи при жизнеугрожающих ситуациях.
Также в Свердловскую область, город Березовский, для прохождения реабилитации после перенесенного инсульта, была доставлена 63-летняя женщина. Транспортировка осуществлялась на специализированном автомобиле.