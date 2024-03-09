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Интриги «Оскара-2024»: «Убийцы цветочной луны» против «Оппенгеймера» и «Барби»

Интриги «Оскара-2024»: «Убийцы цветочной луны» против «Оппенгеймера» и «Барби»

9 марта 2024, 08:50
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Самой престижной кинематографической наградой, вручаемой Американской киноакадемией, является премия «Оскар».Только самые лучшие актеры, сценаристы, операторы и композиторы удостаиваются ее. Церемония 2024 года не станет исключением. Интерес к мероприятию в мире огромный.

Где и когда смотреть?

Ежегодно торжественная церемония вручения наград Оскар проводится в Лос-Анджелесе. В этом году мероприятие пройдет 10 марта. По тюменскому времени церемония стартует 11 марта в 4 часа утра.

На официальных телеканалах в России «Оскар» не покажут. Но можно посмотреть трансляцию в Интернете. Увидеть церемонию с красной дорожки можно на канале ABC и в соответствующем приложении. Мероприятие покажут через стриминг-сервисы Hulu Live TV, YouTubeTV (не путайте с бесплатным YouTube), AT&T TV и FuboTV. Большинство из этих сервисов — платные, для просмотра может понадобиться VPN.

Ведущим грандиозного события выступит Джимми Киммел. Комик будет развлекать зрителей и рассказывать о номинантах. К слову, их в этом году более чем достаточно.

Номинации и интриги

В номинации «Лучший фильм» представлены:

  • «Анатомия падения»: Эмоциональный фильм о взаимоотношениях и человеческих уроках
  • «Бедные-несчастные»: Глубокая драма, рассказывающая о тяжелой судьбе людей, пытающихся найти свое место в мире.
  • «Барби»: Комедийная лента о современных идеалах женской красоты и амбициозных стремлениях.
  • «Убийцы цветочной луны»: Тайный психологический триллер с элементами детектива и частичным содержанием боевика.
  • «Зона интересов»: Глубокий и многогранный фильм, обращающийся к вопросам морали и этики в различных сферах человеческой жизни.
  • «Оппенгеймер»: Кинематографический шедевр о жизни и деятельности знаменитого ученого и создателя атомной бомбы.
  • «Американское чтение»: Пронзительная драма о различиях и проблемах в современном обществе, оказывающая влияние на жизни героев.
  • «Оставленные»: Волнующая история о потере и памяти, исследующая внутренний мир главного героя в постапокалиптическом мире.
  • «Прошлые жизни»: Загадочная история о времени, памяти и поисках истины, переплетающаяся с реальностью и фантазией.
  • «Маэстро»: Динамичный и увлекательный фильм о жизни и творчестве великого музыканта.
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За звание Лучшего режиссера борются: Жюстин Трие, Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Джонатан Глейзер, Йоргос Лантимос.

В номинации «Лучшая мужская роль» представлены актеры: Пол Джаматти, Брэдли Купер, Киллиан Мёрфи, Джеффри Райт, Колман Доминго.

На награду «Лучшая женская роль» номинированы: Сандра Хюллер, Аннетт Бенинг, Лили Гладстоун, Эмма Стоун и Кэри Маллиган.

Лучший международный фильм:

  • «Общество снега» — Драма о людях и их взаимоотношениях, разворачивающаяся на фоне снежной пустыни.
  • «Учительская» — История о профессоре, который вступает в борьбу за правду и справедливость в своем колледже.
  • «Идеальные дни» — Драматический фильм о судьбах людей.
  • «Зона интересов» — Мистическая драма, раскрывающая сложные темы человеческих взаимоотношений и морали.
  • «Я — капитан» — История о том, как ребенок выживает в напряженной ситуации, полной трудностей и соблазнов.

Лучший анимационный фильм:

  • «Мечты робота» — Отважный робот отправляется в путешествие, чтобы обрести собственную сущность и понять свое место в этом мире.
  • «Человек-паук: паутина вселенных» — Увлекательное приключение Человека-паука и его союзников в мире параллельных вселенных.
  • «Нимона» — Фантастическая история о необычной дружбе между мальчиком и созданным им существом.
  • «Мальчик и птица» — Теплая и трогательная история о дружбе и приключениях мальчика и его невероятной пернатой подруги.
  • «Элементарно» — Увлекательный мультфильм, рассказывающий об электроне-мишени и его друзьях, их приключениях и открытиях.
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На церемонии вручения премии Оскар также отмечаются талантливые визажисты и костюмеры, чья работа играет важную роль в создании фильмов. Именно они помогают преобразить актёров, создавая макияж и прически, которые соответствуют персонажам и эпохе. Их творческий вклад существенно влияет на визуальное восприятие произведения.

Среди наиболее выдающихся костюмеров были отмечены следующие: Холли Уоддингтон, Дэвид Кроссман, Джэнти Йэтс, Эллен Мирожник, Жаклин Дюрран, Жаклин Уэст.

Искусство макияжа было великолепно продемонстрировано в следующих фильмах: «Общество снега», «Бедные-несчастные», «Маэстро», «Голда. Судный день», «Оппенгеймер».

В номинации Лучший саундтрек представлены: «Американское чтиво», «Бедные-несчастные», «Индиана Джонс и колесо судьбы», «Оппенгеймер», «Убийцы цветочной луны».

Лучший документальный фильм:

  • «20 дней в Мариуполе»: Документальный фильм, рассказывающий о повседневной жизни людей в городе Мариуполь в период вооруженного конфликта на востоке Украины
    «Дочери Ольфы»: Эмоциональная история о мужестве и выносливости женщин, чьи отцы пали во времена Великой Отечественной войны.
  • «Вечная память»: Фильм о поисках истинности и памяти о героях Великой Отечественной войны, оставивших свои имена в истории.
  • «Боби Уайн: Президент народа»: Документальная работа о политике, общественном лидерстве и образе жизни экс-президента Зимбабве, Роберта Мугабе.
  • «Убить тигра»: Пронзительный фильм, в котором автор ставит вопросы о морали и этике охоты на диких животных, вызывая дискуссии о современной экологии и сохранении природы.

Лучший игровой короткометражный фильм:

  • «После»: Глубокая и трогательная история о том, как одно незабываемое событие может изменить жизнь человека.
  • «Чудесная история Генри Шугара»: Драматический рассказ о силах сострадания и близости в самые тяжелые времена.
  • «Непобедимый»: Вдохновляющая история о преодолении препятствий и силе человеческого духа.
  • «Красный, белый и голубой»: Динамичный фильм о патриотизме и любви к родной стране, рассказанный через приключения трех главных персонажей.
  • «Рыцарь удачи»: Комедийная лента, показывающая приключения неудачливого рыцаря, который продолжает искать свою судьбу.
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Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • «Толстокожий»: Теплая и трогательная история о дружбе и принятии себя таким, какой ты есть.
  • «Письмо свинье»: Очаровательная анимация о дружбе и любви, показанная через переписку между свиньей и ее владельцем.
  • «Наша униформа»: Вдохновляющая история о том, как группа школьников обнаруживает свою уникальность и силу вместе.
  • «Девяносто пять чувств»: Мультфильм, погружающий зрителя в захватывающее путешествие через разнообразие человеческих эмоций.
  • «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»: Анимационная история, вдохновленная знаменитой музыкой идеологов мира и любви.

Топ-5 интересных фактов о премии Оскар

1) Первая церемония вручения премии Оскар состоялась 16 мая 1929 года. В тот день было вручено 15 статуэток, и с тех пор это стало традицией.

2) Самая молодая актриса, когда-либо награжденная Оскаром, Тэтум О’Нил. Она получила свою награду в возрасте 10 лет за роль в фильме «Лунный камень».

3) Стивен Спилберг — самый молодой режиссёр, номинированный на Оскар. Его наградили в возрасте 27 лет за работу над фильмом «Встречи третьей степени».

4) Для роли в фильме «Черный лебедь» Натали Портман потеряла 9 кг веса

5) Самым длительным фильмом, удостоенным премии Оскар, стал фильм «Храброе сердце».

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