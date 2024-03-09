Интриги «Оскара-2024»: «Убийцы цветочной луны» против «Оппенгеймера» и «Барби»

На официальных телеканалах в России «Оскар» не покажут. Но можно посмотреть трансляцию в Интернете. Увидеть церемонию с красной дорожки можно на канале ABC и в соответствующем приложении. Мероприятие покажут через стриминг-сервисы Hulu Live TV, YouTubeTV (не путайте с бесплатным YouTube), AT&T TV и FuboTV. Большинство из этих сервисов — платные, для просмотра может понадобиться VPN.