Интриги «Оскара-2024»: «Убийцы цветочной луны» против «Оппенгеймера» и «Барби»

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Ежегодно торжественная церемония вручения наград Оскар проводится в Лос-Анджелесе. В этом году мероприятие пройдет 10 марта. По тюменскому времени церемония стартует 11 марта в 4 часа утра.
На официальных телеканалах в России «Оскар» не покажут. Но можно посмотреть трансляцию в Интернете. Увидеть церемонию с красной дорожки можно на канале ABC и в соответствующем приложении. Мероприятие покажут через стриминг-сервисы Hulu Live TV, YouTubeTV (не путайте с бесплатным YouTube), AT&T TV и FuboTV. Большинство из этих сервисов — платные, для просмотра может понадобиться VPN.
Ведущим грандиозного события выступит Джимми Киммел. Комик будет развлекать зрителей и рассказывать о номинантах. К слову, их в этом году более чем достаточно.
В номинации «Лучший фильм» представлены:
За звание Лучшего режиссера борются: Жюстин Трие, Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Джонатан Глейзер, Йоргос Лантимос.
В номинации «Лучшая мужская роль» представлены актеры: Пол Джаматти, Брэдли Купер, Киллиан Мёрфи, Джеффри Райт, Колман Доминго.
На награду «Лучшая женская роль» номинированы: Сандра Хюллер, Аннетт Бенинг, Лили Гладстоун, Эмма Стоун и Кэри Маллиган.
На церемонии вручения премии Оскар также отмечаются талантливые визажисты и костюмеры, чья работа играет важную роль в создании фильмов. Именно они помогают преобразить актёров, создавая макияж и прически, которые соответствуют персонажам и эпохе. Их творческий вклад существенно влияет на визуальное восприятие произведения.
Среди наиболее выдающихся костюмеров были отмечены следующие: Холли Уоддингтон, Дэвид Кроссман, Джэнти Йэтс, Эллен Мирожник, Жаклин Дюрран, Жаклин Уэст.
Искусство макияжа было великолепно продемонстрировано в следующих фильмах: «Общество снега», «Бедные-несчастные», «Маэстро», «Голда. Судный день», «Оппенгеймер».
В номинации Лучший саундтрек представлены: «Американское чтиво», «Бедные-несчастные», «Индиана Джонс и колесо судьбы», «Оппенгеймер», «Убийцы цветочной луны».
1) Первая церемония вручения премии Оскар состоялась 16 мая 1929 года. В тот день было вручено 15 статуэток, и с тех пор это стало традицией.
2) Самая молодая актриса, когда-либо награжденная Оскаром, Тэтум О’Нил. Она получила свою награду в возрасте 10 лет за роль в фильме «Лунный камень».
3) Стивен Спилберг — самый молодой режиссёр, номинированный на Оскар. Его наградили в возрасте 27 лет за работу над фильмом «Встречи третьей степени».
4) Для роли в фильме «Черный лебедь» Натали Портман потеряла 9 кг веса
5) Самым длительным фильмом, удостоенным премии Оскар, стал фильм «Храброе сердце».