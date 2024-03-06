Екатерина Мизулина встанет на тюменский сноуборд с лицом Путина

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Ранее в Тюмени на этом сноуборде выступал спортсмен Игорь Тараканов.
Интернет-пользователи, узнав о презенте Мизулиной, высказывают разные мнения. Одни искренне рады за активистку, другие заявляют о том, что произойдет очередной скандал, если Мизулина встанет на доску с изображением Путина.
Напомним, что Екатерина Мизулина посетила Тюмень 24 февраля. Именно в этот день в областной столице состоялся фестиваль «Битва на Туре». Активистка приняла вызов и пообещала встать на сноуборд.