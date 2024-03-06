nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Екатерина Мизулина встанет на тюменский сноуборд с лицом Путина

Екатерина Мизулина встанет на тюменский сноуборд с лицом Путина

6 марта 2024, 13:59
Фото: предоставлено организаторами
Главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной вручили сноуборд с изображением Президента России Владимира Путина. Сообщается, что подарок общественнице передали сибиряки.

Ранее в Тюмени на этом сноуборде выступал спортсмен Игорь Тараканов.

Интернет-пользователи, узнав о презенте Мизулиной, высказывают разные мнения. Одни искренне рады за активистку, другие заявляют о том, что произойдет очередной скандал, если Мизулина встанет на доску с изображением Путина.

В Тюмени начали продавать футболки как у Мизулиной
Узнать подробнее

Напомним, что Екатерина Мизулина посетила Тюмень 24 февраля. Именно в этот день в областной столице состоялся фестиваль «Битва на Туре». Активистка приняла вызов и пообещала встать на сноуборд.

Читайте также:
Сноубордист прокатился с портретом Путина во время «Битвы на Туре» в Тюмени«Морально сложно выходить на сцену»: Мизулина рассказала о давке в тюменской школеВ ТВВИКУ высказались о преследовании курсанта за песню «Вахтерам», спетую с Мизулиной
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Фестиваль#Екатерина Мизулина#Скандал#Сноуборд#Алина Петрова#Лига безопасного интернета#Битва на Туре#Активистка
«Придется раскошелиться»: сколько будет стоить букет к 8 марта в Тюмени?
Сегодня, 07:05
«Деликатесы для избранных»: в тюменских ресторанах перед праздником выросли цены
Сегодня, 10:12
«Только спокойствие!»: психолог рассказал, как избежать перепадов настроения весной
Сегодня, 08:17
Грозит экологическая катастрофа: в Тобол может попасть трупный яд
Сегодня, 06:26
«Дорожает все»: риэлторы опровергают слухи о падении цен на недвижимость в Тюмени
Сегодня, 09:11
На СВО погиб заключенный из Тюмени. Семья искала его более полугода
Сегодня, 06:46