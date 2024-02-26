Актер из «Слово пацана» заявил, что рисовал карикатуры на тюменских учителей

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
«Делал шаржи порнографического содержания с учительницами, передавал по партам. Тут я сразу автоматически обезопасил себя от смеха, потому что я источник этого яда. Я был очень токсичный школьник, не понимаю почему», — сделал откровенное признание Зулькарнаев на ютуб-канале «Вписка».
Также исполнитель роли Зимы заявил, что в школьные годы чуть не сорвал спектакль из-за того, что сильно напился. Артисту пришлось искать замену.
Напомним, что ранее звезда сериала «Слово» пацана» отвечал на вопрос, приходилось ли ему сталкиваться с хулиганами в Тюмени. О роли в грядущем сериале он узнал, когда был в храме.