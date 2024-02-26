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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Актер из «Слово пацана» заявил, что рисовал карикатуры на тюменских учителей

Актер из «Слово пацана» заявил, что рисовал карикатуры на тюменских учителей

26 февраля 2024, 13:55
Фото: телеграм-канал Льва Зулькарнаева
Тюменец Лев Зулькарнаев, исполнивший одну из главных ролей в сериале «Слово пацана», поведал о том, что был хулиганом в школе. Как рассказал актер журналистам, в юношестве он примыкал к буллингу и был «полным подонком».
«Делал шаржи порнографического содержания с учительницами, передавал по партам. Тут я сразу автоматически обезопасил себя от смеха, потому что я источник этого яда. Я был очень токсичный школьник, не понимаю почему», — сделал откровенное признание Зулькарнаев на ютуб-канале «Вписка».
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Также исполнитель роли Зимы заявил, что в школьные годы чуть не сорвал спектакль из-за того, что сильно напился. Артисту пришлось искать замену.

Напомним, что ранее звезда сериала «Слово» пацана» отвечал на вопрос, приходилось ли ему сталкиваться с хулиганами в Тюмени. О роли в грядущем сериале он узнал, когда был в храме.

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