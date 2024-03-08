Во время лыжной гонки в Сочи произошло ЧП. Участие в ней принимали тюменки

Тюменские лыжницы не пострадали во время массового завала на Спартакиаде в Сочи

Массовый завал произошел в праздничный день 8 Марта во время женского лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся в селе Эстосадок (Краснодарский край), участие в котором принимали, в том числе, тюменские лыжницы.