Во время лыжной гонки в Сочи произошло ЧП. Участие в ней принимали тюменки

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Updated Сегодня, 10:55
Серьезные травмы получили две спортсменки — одну девочку госпитализировали с черепно‑мозговой травмой, вторую — с переломом руки. Об этом сообщила Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, пишет «Матч ТВ».
Представительницы Тюменской области не пострадали — Анастасия 3агуреева финишировала 37-й, Виктория Итаума — 28-й.
Согласно протоколу, гонку не смогли завершить 14 участниц. По информации РИА «Новости», соревнования проходили в условиях плохой видимости.
Российский телеведущий, спортивный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев возмутился по поводу произошедшего ЧП.
«Как можно было выпустить юных лыжниц в такую погоду в Сочи? Пострадавшим лыжницам сил и скорейшего выздоровления!!! Организаторы этого ужаса должны ответить перед законом», — подчеркнул Губерниев.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области подарили главе Лиги безопасного интернета, общественнице Екатерине Мизулиной сноуборд с изображением президента России Владимира Путина. Ранее в Тюмени на этом сноуборде выступал спортсмен Игорь Тараканов.