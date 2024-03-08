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Тюменские лыжницы не пострадали во время массового завала на Спартакиаде в Сочи

Во время лыжной гонки в Сочи произошло ЧП. Участие в ней принимали тюменки

8 марта 2024, 10:50
Фото: 1MI

Тюменские лыжницы не пострадали во время массового завала на Спартакиаде в Сочи

Массовый завал произошел в праздничный день 8 Марта во время женского лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся в селе Эстосадок (Краснодарский край), участие в котором принимали, в том числе, тюменские лыжницы.
Видео: тг-канал Sports.ru

Серьезные травмы получили две спортсменки — одну девочку госпитализировали с черепно‑мозговой травмой, вторую — с переломом руки. Об этом сообщила Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, пишет «Матч ТВ».

Представительницы Тюменской области не пострадали — Анастасия 3агуреева финишировала 37-й, Виктория Итаума — 28-й.

Согласно протоколу, гонку не смогли завершить 14 участниц. По информации РИА «Новости», соревнования проходили в условиях плохой видимости.

Российский телеведущий, спортивный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев возмутился по поводу произошедшего ЧП.

«Как можно было выпустить юных лыжниц в такую погоду в Сочи? Пострадавшим лыжницам сил и скорейшего выздоровления!!! Организаторы этого ужаса должны ответить перед законом», — подчеркнул Губерниев.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области подарили главе Лиги безопасного интернета, общественнице Екатерине Мизулиной сноуборд с изображением президента России Владимира Путина. Ранее в Тюмени на этом сноуборде выступал спортсмен Игорь Тараканов.

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