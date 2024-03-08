Тюменские мужчины штурмуют прилавки магазинов с цветами

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Также очереди замечены в других магазинах и у киосков с цветами. По словам тюменцев, несмотря на подросшие цены на цветочные букеты — их разбирают очень быстро. Особой популярностью пользуются тюльпаны и розы.
В среднем небольшой букет из тюльпанов в тюменских гипермаркетах стоит около полутора тысяч рублей. В специализированных магазинах стоимость цветов на порядок выше — скромные 9 тюльпанов обойдутся в сумму около трех тысяч рублей. Поштучно тюльпаны продают от 85 рублей и выше. Заметим, что еще пару дней назад стоимость одного тюльпана составляла не более 75 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменки рассказали о самых необычных подарках, которые получали на 8 Марта. В их число вошли домашние питомцы, варенье, живые бабочки и автомобиль.