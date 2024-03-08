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Тюменские мужчины скупают тюльпаны на 8 Марта

Тюменские мужчины штурмуют прилавки магазинов с цветами

8 марта 2024, 08:51
Фото: 1MI

Тюменские мужчины скупают тюльпаны на 8 Марта

С раннего утра очередь выстроилась у витрины с букетами тюльпанов в гипермаркете «Лента», сообщают очевидцы.

Также очереди замечены в других магазинах и у киосков с цветами. По словам тюменцев, несмотря на подросшие цены на цветочные букеты — их разбирают очень быстро. Особой популярностью пользуются тюльпаны и розы.

В среднем небольшой букет из тюльпанов в тюменских гипермаркетах стоит около полутора тысяч рублей. В специализированных магазинах стоимость цветов на порядок выше — скромные 9 тюльпанов обойдутся в сумму около трех тысяч рублей. Поштучно тюльпаны продают от 85 рублей и выше. Заметим, что еще пару дней назад стоимость одного тюльпана составляла не более 75 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменки рассказали о самых необычных подарках, которые получали на 8 Марта. В их число вошли домашние питомцы, варенье, живые бабочки и автомобиль.

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