Тюменские мужчины штурмуют прилавки магазинов с цветами

В среднем небольшой букет из тюльпанов в тюменских гипермаркетах стоит около полутора тысяч рублей. В специализированных магазинах стоимость цветов на порядок выше — скромные 9 тюльпанов обойдутся в сумму около трех тысяч рублей. Поштучно тюльпаны продают от 85 рублей и выше. Заметим, что еще пару дней назад стоимость одного тюльпана составляла не более 75 рублей.