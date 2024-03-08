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Дочь губернатора Моора обиделась на отца из-за цветов

Дочь губернатора Моора обиделась на отца из-за цветов

8 марта 2024, 10:01
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне праздника 8 Марта поделился с жителями региона историей о том, как его дочь обиделась из-за того, что осталась без букета в Женский день.

По его словам, дарить цветы своим родным в Международный женский день — семейная традиция.

«Сколько себя помню, папа всегда дарил маме на 8 Марта красивый букет. Так было у родителей, так делаю и я. Однажды я возвращался поздно вечером домой с работы. В руках — розы для жены. Навстречу, как обычно, совсем маленькая дочь вышла меня встречать. Бросилась на руки от радости! Сначала подумал — сильно соскучилась. Но когда вручил розы супруге, дочка в слезах убежала. Оказалось, что она расстроилась из-за букета. Думала, что цветы для нее», — рассказал Александр Моор.

И добавил, что с того времени без цветов в его семье никто не остается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня с раннего утра мужчины опустошают прилавки с цветами в магазинах. В гипермаркете «Лента» очередь у цветочной витрины сегодня образовалась в 5 часов утра.

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