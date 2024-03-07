Тюменцы раскупили все билеты в Драматический театр к 8 марта

Многие тюменцы признаются, что поход в театр 8-го марта для них традиция. А потому билеты на мероприятие приобретаются заранее. В тюменском театральном объединении «Нашему городу» рассказали, что все билеты на спектакли в Большом драматическом театре раскупили еще в феврале. К тому же оба спектакля, которые артисты отыграют 8-го марта являются премьерными.