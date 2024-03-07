Тюменцы раскупили все билеты в Драматический театр к 8 марта

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Многие тюменцы признаются, что поход в театр 8-го марта для них традиция. А потому билеты на мероприятие приобретаются заранее. В тюменском театральном объединении «Нашему городу» рассказали, что все билеты на спектакли в Большом драматическом театре раскупили еще в феврале. К тому же оба спектакля, которые артисты отыграют 8-го марта являются премьерными.
«Нет шансов купить билет день в день. У нас очень редко кто-то билеты перепродает. А потому ждем всех гостей в полном составе», — рассказали редакции кассиры театра.
Однако на спектакль, который будут играть 9-го марта «Наш городок» билеты еще остались. Тюменцам, желающим попасть в театр в праздничные выходные его очень рекомендуют.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Тюмени забронировали все столики в кафе и ресторанах областной столицы на 8 Марта. Свободных мест в популярных заведениях общепита практически не осталось.