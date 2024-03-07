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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:35

Тюменцы раскупили все билеты в Драмтеатр к 8 марта.

Тюменцы раскупили все билеты в Драматический театр к 8 марта

7 марта 2024, 08:33
Фото: 1MI
Тюменцы раскупили все билеты в Драмтеатр к 8 марта.
8 марта в Драматическом театре будут отыгрывать 2 спектакля: «Один слуга, два господина» и «Мой блистательный развод». Билеты на оба представления тюменцы раскупили еще за 2 недели до показа.

Многие тюменцы признаются, что поход в театр 8-го марта для них традиция. А потому билеты на мероприятие приобретаются заранее. В тюменском театральном объединении «Нашему городу» рассказали, что все билеты на спектакли в Большом драматическом театре раскупили еще в феврале. К тому же оба спектакля, которые артисты отыграют 8-го марта являются премьерными.

«Нет шансов купить билет день в день. У нас очень редко кто-то билеты перепродает. А потому ждем всех гостей в полном составе», — рассказали редакции кассиры театра.

Однако на спектакль, который будут играть 9-го марта «Наш городок» билеты еще остались. Тюменцам, желающим попасть в театр в праздничные выходные его очень рекомендуют.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Тюмени забронировали все столики в кафе и ресторанах областной столицы на 8 Марта. Свободных мест в популярных заведениях общепита практически не осталось.

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