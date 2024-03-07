Тюменских школьников приглашают на Всероссийскую патриотическую игру «Зарница 2. 0»

Posted 7 марта, 05:06
Published 7 марта, 05:06
Modified Сегодня, 23:12
Updated Сегодня, 23:12
Заполнить анкету на первый отборочный этап можно на сайте.
Для участия необходимо сформировать не менее двух отрядов из 10 человек, принадлежащих к одной из возрастных категорий: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. Ребята попробуют свои силы в:
Организаторы — Движение Первых, Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» и филиал центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» в Тюменской области.