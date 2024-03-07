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Posted 7 марта, 05:06

Published 7 марта, 05:06

Modified Сегодня, 23:12

Updated Сегодня, 23:12

Тюменских школьников приглашают на Всероссийскую патриотическую игру «Зарница 2. 0»

Тюменских школьников приглашают на Всероссийскую патриотическую игру «Зарница 2. 0»

7 марта 2024, 05:06
Фото: 1MI
В Тюменской области набирают команды школьников для участия во Всероссийской патриотической игре «Зарница 2.0». Участниками могут стать дети и подростки со всей России от 8 до 17 лет, сообщает Информцентр регионального правительства.

Заполнить анкету на первый отборочный этап можно на сайте.

Для участия необходимо сформировать не менее двух отрядов из 10 человек, принадлежащих к одной из возрастных категорий: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. Ребята попробуют свои силы в:

  • сфере кибербезопасности;
  • оборудовании и маскировке позиции;
  • тактической медицине;
  • военной журналистике;
  • огневой подготовке;
  • пожарной эстафете;
  • основах выживания в дикой природе;
  • состязании операторов БПЛА и других направлениях.

Организаторы — Движение Первых, Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» и филиал центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» в Тюменской области.

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