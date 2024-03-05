В Тюменской области сегодня похолодает до -21

Во вторник на юге Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде снега с дождем, ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. Днем термометры покажут -3…+2, в ночные часы температура воздуха не опустится ниже -6…-11, местами до -16…-21.

В Тюмени 5 марта ожидается дожди со снегом, ветер до 4,6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2….+1 в темное время суток ожидается похолодание до -4…-11. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:20 закат в 18:18 продолжительность дня 10 часов 58 минут. В Тобольске 5 марта синоптики обещают дождь со снегом, ветер до 3,9 м/с. Утром и днем -2…0, в темное время суток температура воздуха понизится до -9….-16. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:10, закат в 18:06 продолжительность дня 10 часов 56 минут. В Ялуторовске 5 марта ожидается дождь со снегом в течение дня, ветер до 5,5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -3…+1, в темное время суток ожидается до -3….-10. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:16, закат в 18:15 продолжительность дня 10 часов 59 минут. «Расслабляться рано»: врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени Узнать подробнее В Заводоуковске 5 марта метеорологи прогнозируют дождь со снегом, ветер до 5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -3…0, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -2….-8. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:15, закат в 18:15 продолжительность дня 11 часов. В Ишиме 5 марта ожидаются осадки в виде снега с дождем, ветер до 5,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…-1, в темное время суток температура воздуха составит -2…-4. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:04, закат в 18:04 продолжительность дня 11 часов 01 минута. Читайте также: Тюменцы разобрали все билеты на концерт «любимой группы Путина» В Тюмени завоют сирены. Второй раз за последние две недели В Тюмени загорелась крыша коттеджа на Доронина