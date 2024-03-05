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В Тюменской области сегодня похолодает до -21

В Тюменской области сегодня похолодает до -21

5 марта 2024, 01:11
Фото: 1MI
Во вторник на юге Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде снега с дождем, ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. Днем термометры покажут -3…+2, в ночные часы температура воздуха не опустится ниже -6…-11, местами до -16…-21.

В Тюмени 5 марта ожидается дожди со снегом, ветер до 4,6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2….+1 в темное время суток ожидается похолодание до -4…-11.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:20 закат в 18:18 продолжительность дня 10 часов 58 минут.

В Тобольске 5 марта синоптики обещают дождь со снегом, ветер до 3,9 м/с. Утром и днем -2…0, в темное время суток температура воздуха понизится до -9….-16.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:10, закат в 18:06 продолжительность дня 10 часов 56 минут.

В Ялуторовске 5 марта ожидается дождь со снегом в течение дня, ветер до 5,5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -3…+1, в темное время суток ожидается до -3….-10.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:16, закат в 18:15 продолжительность дня 10 часов 59 минут.

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В Заводоуковске 5 марта метеорологи прогнозируют дождь со снегом, ветер до 5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -3…0, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -2….-8.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:15, закат в 18:15 продолжительность дня 11 часов.

В Ишиме 5 марта ожидаются осадки в виде снега с дождем, ветер до 5,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…-1, в темное время суток температура воздуха составит -2…-4.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:04, закат в 18:04 продолжительность дня 11 часов 01 минута.

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