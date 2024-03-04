В Тюмени сегодня потеплеет до +4 и пойдет дождь

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
Modified Сегодня, 01:13
Updated Сегодня, 01:13
В Тюмени 4 марта ожидается пасмурная погода, ветер до 4,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -3….+1 в темное время суток ожидается до -1…0
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:22 закат в 18:16 продолжительность дня 10 часов 54 минуты.
В Тобольске 4 марта синоптики обещают дождь со снегом, ветер до 4 м/с. Утром и днем -2…0, в темное время суток температура воздуха составит -3….-0.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:13, закат в 18:03 продолжительность дня 10 часов 50 минут.
В Ялуторовске 4 марта ожидается ясная погода, ветер до 6,1 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -4…+1, в темное время суток ожидается до -2….0.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:19, закат в 18:13 продолжительность дня 10 часов 54 минуты.
В Заводоуковске 4 марта метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков, ветер до 5,1 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -3…+1, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -2….0.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:18, закат в 18:13 продолжительность дня 10 часов 55 минут.
В Ишиме 4 марта ожидается пасмурная погода, во второй половине дня осадки в виде снега с дождем. ветер до 4,6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…+1, в темное время суток температура воздуха составит -2…-1.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:05, закат в 18:01 продолжительность дня 10 часов 56 минут.