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В Тюмени сегодня потеплеет до +4 и пойдет дождь

В Тюмени сегодня потеплеет до +4 и пойдет дождь

4 марта 2024, 01:13
Фото: 1MI
В понедельник на юге Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде дождя, гололедные явления, ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. Днем термометры покажут -1…+4, в ночные часы температура воздуха не опустится ниже -4…+1.

В Тюмени 4 марта ожидается пасмурная погода, ветер до 4,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -3….+1 в темное время суток ожидается до -1…0

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:22 закат в 18:16 продолжительность дня 10 часов 54 минуты.

В Тобольске 4 марта синоптики обещают дождь со снегом, ветер до 4 м/с. Утром и днем -2…0, в темное время суток температура воздуха составит -3….-0.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:13, закат в 18:03 продолжительность дня 10 часов 50 минут.

В Ялуторовске 4 марта ожидается ясная погода, ветер до 6,1 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -4…+1, в темное время суток ожидается до -2….0.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:19, закат в 18:13 продолжительность дня 10 часов 54 минуты.

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В Заводоуковске 4 марта метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков, ветер до 5,1 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -3…+1, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -2….0.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:18, закат в 18:13 продолжительность дня 10 часов 55 минут.

В Ишиме 4 марта ожидается пасмурная погода, во второй половине дня осадки в виде снега с дождем. ветер до 4,6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…+1, в темное время суток температура воздуха составит -2…-1.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:05, закат в 18:01 продолжительность дня 10 часов 56 минут.

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