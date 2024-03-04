Александр Моор провел встречу с лидерами национальных и религиозных организаций

Posted 4 марта, 11:53
Published 4 марта, 11:53
Modified Сегодня, 22:07
Updated Сегодня, 22:07
«Тюменская область развивается и движется вперед благодаря тому, что все народы уважают вероисповедание, традиции, культуру друг друга и учат этому своих детей. Уверен, что в объявленный президентом России Год семьи важной составляющей мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи станет популяризация ценностей крепкой семьи, брака и многодетности», — подчеркнул глава региона.
Заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин в своем докладе отметил, что в регионе сформирован комплекс мер по укреплению единства многонационального народа России и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия. В 2023 году в рамках госпрограммы Тюменской области «Реализация государственной национальной политики» финансовую поддержку получили более 300 проектов 154 национальных и религиозных организаций, иных общественных объединений.
Одной из важных задач в регионе остается реализация мер по снижению конфликтного потенциала в миграционной среде и дальнейшему повышению эффективности проектов в сфере адаптации иностранных граждан и их интеграции в тюменское сообщество. Такое мнение высказал председатель Тюменского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Евгений Воробьев.
«Наша общая задача — поддерживать семьи участников специальной военной операции, особенно те, в которых растут дети, а также помогать вернувшимся домой участникам СВО адаптироваться к мирной жизни. Этих ребят нужно активно вовлекать в работу по патриотическому воспитанию», — подчеркнул Александр Моор.
Совсем скоро состоится главное событие 2024 года — выборы президента Российской Федерации, напомнил губернатор.
«Мы должны быть готовы дать отпор любым попыткам дискредитации выборов. Нужно продемонстрировать свою сплоченность и поддержку курса на укрепление стабильности и независимости нашей страны. Прошу всех вас, вместе с родными и близкими, в период с 15 по 17 марта прийти на избирательные участки. Это очень важно. От нашего выбора зависит будущее страны», — обратился глава региона к лидерам и участникам национально-культурных объединений и религиозных организаций.
Губернатор поблагодарил членов координационного совета за продуктивную работу. «Совместно нам удается реализовывать многие проекты в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений. Уверен, что так будет и дальше», — заявил Александр Моор.