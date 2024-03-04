Александр Моор провел встречу с лидерами национальных и религиозных организаций

«Мы должны быть готовы дать отпор любым попыткам дискредитации выборов. Нужно продемонстрировать свою сплоченность и поддержку курса на укрепление стабильности и независимости нашей страны. Прошу всех вас, вместе с родными и близкими, в период с 15 по 17 марта прийти на избирательные участки. Это очень важно. От нашего выбора зависит будущее страны», — обратился глава региона к лидерам и участникам национально-культурных объединений и религиозных организаций.