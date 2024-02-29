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«Мне нужно тело моего мужа»: жительница Тюмени ищет супруга, исчезнувшего в зоне СВО

«Мне нужно тело моего мужа»: жительница Тюмени ищет супруга, исчезнувшего в зоне СВО

29 февраля 2024, 15:49
Фото: 1MI
Житель тюменского села Сеиты Фаит Камалов отправился в зону спецоперации и пропал. Жена на протяжении нескольких месяцев не может выйти на связь с мужем.

Как рассказала супруга журналистам 72.ru, Фаит подписал контракт с ЧВК «Вагнер» в колонии, где отбывал 9-летний срок за убийство знакомого.

В последний раз мужчина разговаривал со своей сестрой и просил передать супруге Флоре, что скоро вернется домой. Флора заявляет, что неоднократно звонила на горячую линию Минобороны. Ей сообщили, что в списках погибших Фаита нет.

Женщина намерена обратиться в Следственный комитет и прокуратуру.

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— Мне деньги не нужны за его смерть — я от них откажусь. Мне нужно тело моего мужа. Которое я могу посмотреть один раз и за руку подержать. Я с ним 15 лет прожила, — рассказала Камалова.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени простились с павшим на СВО бойцом Артемом Толмачовым. Мать искала сына два года. Земляки горько скорбят об утрате.

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#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Прокуратура#Пропажа#Спецоперация#СВО#Алина Петрова
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