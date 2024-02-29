«Мне нужно тело моего мужа»: жительница Тюмени ищет супруга, исчезнувшего в зоне СВО

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как рассказала супруга журналистам 72.ru, Фаит подписал контракт с ЧВК «Вагнер» в колонии, где отбывал 9-летний срок за убийство знакомого.
В последний раз мужчина разговаривал со своей сестрой и просил передать супруге Флоре, что скоро вернется домой. Флора заявляет, что неоднократно звонила на горячую линию Минобороны. Ей сообщили, что в списках погибших Фаита нет.
Женщина намерена обратиться в Следственный комитет и прокуратуру.
— Мне деньги не нужны за его смерть — я от них откажусь. Мне нужно тело моего мужа. Которое я могу посмотреть один раз и за руку подержать. Я с ним 15 лет прожила, — рассказала Камалова.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени простились с павшим на СВО бойцом Артемом Толмачовым. Мать искала сына два года. Земляки горько скорбят об утрате.