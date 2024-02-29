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Posted 29 февраля, 12:23

Published 29 февраля, 12:23

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Колорит тюменских сел и природа привлекают туристов

Колорит тюменских сел и природа привлекают туристов

29 февраля 2024, 12:23
Фото: 1MI
Что могут предложить туристам в тюменских селах и какие перспективы есть в будущем на заседании Общественного совета при департаменте АПК рассказал директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Тюменцам есть что предложить гостям: здесь можно услышать местные легенды и аутентичные песни, познакомиться с животными и процессом ухода за ними, попробовать настоящую деревенскую кухню, принять участие в обрядах и просто насладиться живописными пейзажами и благоприятной экологией. А все вместе это дает серьезный потенциал для развития агротуризма на территории региона.

Сегодня все желающие уже могут проехаться по маршруту пилотного проекта «Семь деревень», находящихся в Червишевском муниципальном образовании. Проект стартовал в 2023 году. За один день туристам предлагается посетить промысловые места, например, ферму по разведению рыб, заглянуть в обсерваторию или зоопарк «Юрибей».

Центром притяжения становятся и событийные мероприятия. Например, «Ялуторовская масленица» — уже настоящий бренд. А молодой гастрономический фестиваль «Картофан КРиММович» в Упоровском районе готовится заявить о себе далеко за пределы региона.

В диалоге общественники предложили организовать встречу Агентства с представителями всех муниципалитетов с целью выработки общей стратегии продвижения сельского туризма Тюменской области. А также создать на территории региона банк идей по агротуризму для предпринимателей.

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