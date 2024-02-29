Колорит тюменских сел и природа привлекают туристов

Тюменцам есть что предложить гостям: здесь можно услышать местные легенды и аутентичные песни, познакомиться с животными и процессом ухода за ними, попробовать настоящую деревенскую кухню, принять участие в обрядах и просто насладиться живописными пейзажами и благоприятной экологией. А все вместе это дает серьезный потенциал для развития агротуризма на территории региона.