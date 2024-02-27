В Тюмени нефтяникам задолжали зарплату на 4,5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Нарушения проводились в период с апреля по декабрь 2021 года. Общая сумма задолженности составила свыше 4,5 млн рублей.
Региональная прокуратура восстановила права граждан и наказала руководителя организации за невыплату заработной платы. 40 бывших сотрудников получили свою положенную плату благодаря вмешательству надзорного ведомства.
Ранее «Наш город» сообщал о намерении тюменской прокуратуры проверить школу в Голышмано из-за полчища крыс. Грызунов на видео сняли школьники.