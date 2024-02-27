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Published Сегодня, 12:53

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Updated Сегодня, 12:55

В Тюмени нефтяникам задолжали зарплату на 4,5 млн рублей

В Тюмени нефтяникам задолжали зарплату на 4,5 млн рублей

27 февраля 2024, 12:53
Фото: 1MI
Прокуратура Тюменской области провела проверку в ООО «Нефтепромысловое оборудование».Сообщается, что руководство предприятия грубо нарушило закон, задержав сотрудникам зарплату.

Нарушения проводились в период с апреля по декабрь 2021 года. Общая сумма задолженности составила свыше 4,5 млн рублей.

Региональная прокуратура восстановила права граждан и наказала руководителя организации за невыплату заработной платы. 40 бывших сотрудников получили свою положенную плату благодаря вмешательству надзорного ведомства.

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Ранее «Наш город» сообщал о намерении тюменской прокуратуры проверить школу в Голышмано из-за полчища крыс. Грызунов на видео сняли школьники.

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