ВТБ создаст цифровых ассистентов для всех своих клиентов за 3 года

Отметим, цифровые помощники и искусственный интеллект — тренды современного развития финансовых технологий. Среди других тенденций Вадим Кулик назвал достижение технологического суверенитета крупными российскими компаниями и ведомствами, развитие биометрических систем и сервисов на их основе, а также стремление крупных участников рынка разработать такие сервисы, в которых пользователь не испытывает каких-либо сложностей и затруднений.