ВТБ создаст цифровых ассистентов для всех своих клиентов за 3 года

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Искусственный интеллект тема хайповая, модная. Но на самом деле ее восприятие обществом так широко произошло только в последние годы. Таким образом, фактически мы несемся навстречу прекрасному миру, где не существует ни одного процесса, в котором нет искусственного интеллекта, — отметил Вадим Кулик.
В качестве примера были приведены созданный в прошлом году голосовой помощник Тамара с 3D-аватаром и робот-консультант, который советует клиентам те или иные инвестиционные стратегии.
Однако на самом деле скачок еще впереди. На горизонте до 2026 года мы как банк ВТБ перед собой ставим какую задачу — у каждого клиента — под клиентом мы имеем в виду в том числе и сотрудника — есть как минимум один цифровой советник. То есть фактически у каждого из вас появится такой советник, — добавил председатель правления ВТБ.
Отметим, цифровые помощники и искусственный интеллект — тренды современного развития финансовых технологий. Среди других тенденций Вадим Кулик назвал достижение технологического суверенитета крупными российскими компаниями и ведомствами, развитие биометрических систем и сервисов на их основе, а также стремление крупных участников рынка разработать такие сервисы, в которых пользователь не испытывает каких-либо сложностей и затруднений.