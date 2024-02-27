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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

ВТБ создаст цифровых ассистентов для всех своих клиентов за 3 года

ВТБ создаст цифровых ассистентов для всех своих клиентов за 3 года

27 февраля 2024, 12:01
Фото: ВТБ
Технологии искусственного интеллекта со временем будут внедрены во все окружающие человека процессы и сервисы. Такое мнение высказал Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ, в рамках Стратегической недели.
Искусственный интеллект тема хайповая, модная. Но на самом деле ее восприятие обществом так широко произошло только в последние годы. Таким образом, фактически мы несемся навстречу прекрасному миру, где не существует ни одного процесса, в котором нет искусственного интеллекта, — отметил Вадим Кулик.

В качестве примера были приведены созданный в прошлом году голосовой помощник Тамара с 3D-аватаром и робот-консультант, который советует клиентам те или иные инвестиционные стратегии.

Однако на самом деле скачок еще впереди. На горизонте до 2026 года мы как банк ВТБ перед собой ставим какую задачу — у каждого клиента — под клиентом мы имеем в виду в том числе и сотрудника — есть как минимум один цифровой советник. То есть фактически у каждого из вас появится такой советник, — добавил председатель правления ВТБ.

Отметим, цифровые помощники и искусственный интеллект — тренды современного развития финансовых технологий. Среди других тенденций Вадим Кулик назвал достижение технологического суверенитета крупными российскими компаниями и ведомствами, развитие биометрических систем и сервисов на их основе, а также стремление крупных участников рынка разработать такие сервисы, в которых пользователь не испытывает каких-либо сложностей и затруднений.

#Технологии#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#ВТБ#Развитие#Анастасия Имамахметова#Искусственный интеллект#Сервисы
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