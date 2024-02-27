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Published Сегодня, 06:59

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Updated Сегодня, 07:03

Названа дата последних звонков и выпускных в тюменских школах

27 февраля 2024, 06:59
Стали известны даты последних звонков и выпускных вечеров в школах Тюмени. Департамент образования Тюменской области опубликовал предварительные даты событий.

Последние звонки назначены на 24 и 25 мая. Выпускной вечер для учеников 11-го класса состоится 28 и 29 июня, а для учеников 9-го класса — 29 июня.

Однако, следует отметить, что это лишь рекомендации и точные даты выпускных вечеров и последних звонков определяют сами школы. Согласно рекомендациям Министерства просвещения РФ, последние звонки будут звучать с 24 по 25 мая, а выпускные вечера для 9-х классов рекомендуется провести 29 июня. Ученики 11-го класса отметят выпускной вечер 25 июня после завершения ЕГЭ, пишет «КП-Тюмень».

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