Названа дата последних звонков и выпускных в тюменских школах

Однако, следует отметить, что это лишь рекомендации и точные даты выпускных вечеров и последних звонков определяют сами школы. Согласно рекомендациям Министерства просвещения РФ, последние звонки будут звучать с 24 по 25 мая, а выпускные вечера для 9-х классов рекомендуется провести 29 июня. Ученики 11-го класса отметят выпускной вечер 25 июня после завершения ЕГЭ, пишет «КП-Тюмень».