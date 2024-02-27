ФАС возбудила дело против ПАО «Росбанк»

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:03
Сообщения рекламного характера о выгодной кредитной карте были опубликованы в Telegram. Пользователям обещали льготный период в 120 дней для различных операций, однако в условиях были установлены ограничения по сумме для бесплатных покупок и переводов.
Как передает ведомство, потребители не имели полной информации относительно условий перевода средств и платежей, что послужило поводом для возбуждения дела. Если нарушение будет подтверждено, «Росбанк» будет привлечен к ответственности.
Ранее сотрудники ФАС усмотрели в рекламе ресторана «Царица роллов» сексуальный подтекст. Заведению пришлось демонтировать рекламный баннер.