Бастрыкин проверит тюменскую больницу, где пенсионерку привязывали к кровати

По словам родственницы, ночью в больнице мать упала с кровати, но подняться так и не смогла. Женщина пролежала до утра и поранила локоть. Медсестры подняли пенсионерку, но привязали ее руки к кровати веревкой. Женщина просила, чтобы ее освободили, но на жалобы никто не отреагировал.