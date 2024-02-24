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Бастрыкин проверит тюменскую больницу, где пенсионерку привязывали к кровати

Бастрыкин проверит тюменскую больницу, где пенсионерку привязывали к кровати

24 февраля 2024, 06:55
Фото: 1MI
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ситуации, связанной с нарушением прав пожилой женщины-инвалида в Тюменской области. Напомним, что об издевательствах над женщиной стало известно после огласки ситуации дочерью пациентки.

По словам родственницы, ночью в больнице мать упала с кровати, но подняться так и не смогла. Женщина пролежала до утра и поранила локоть. Медсестры подняли пенсионерку, но привязали ее руки к кровати веревкой. Женщина просила, чтобы ее освободили, но на жалобы никто не отреагировал.

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Следственные органы СУ СК России по Тюменской области по данному факту организовали доследственную проверку. О ее результатах доложат своевременно.

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