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Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Основной этап интеграции ВТБ и банка «Открытие» стартует в конце апреля

Основной этап интеграции ВТБ и банка «Открытие» стартует в конце апреля

26 февраля 2024, 18:33
Фото: Изображение Midjourney
Основной этап интеграции ВТБ и банка «Открытие» стартует в середине весны. Интеграция началась после декабря 2022 года, когда Центробанк РФ решил реализовать 100% акций банка «Открытие» по их рыночной стоимости банку ВТБ.

По словам заместителя президента — главы правления ВТБ Георгия Горшкова, за последнее время ВТБ уже запустил интеграционные процессы в крупных субъектах РФ. Горшков указал, что основной этап интеграции бизнесов ВТБ и «Открытия» будет проходить с весны и до завершения 2024 года. Как сообщает inkazan.ru, в рамках интеграции с ВТБ планируется объединить более 250 офисов «Открытия».

Представитель ВТБ заявил, что банку удалось эффективно подготовиться к активной фазе миграции розничного бизнеса, чтобы данный процесс проходил менее болезненно для каждого из клиентов.

Некоторые клиенты «Открытия» уже начали обслуживаться в ВТБ. Начиная с середины весны о возможности перевода в ВТБ узнают все держатели дебетовых карт, владельцы вкладов и заемщики «Открытия». По уже реализующимся договорам, таким как ипотека и автокредиты, процентная ставка для клиентов не будет корректироваться, а по депозитам и накопительным счетам будут предложены новые условия.

Согласно комментарию Горшкова, в рамках проводящейся интеграции клиентам будут предложены особые условия для обеспечения полностью бесшовного перехода. Такая мера поможет перевести на обслуживание в ВТБ миллионы активных клиентов «Открытия».

С декабря прошлого года ведется поэтапный переход сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. В 2024 году планируется объединить с ВТБ свыше 250 офисов «Открытия». Полноценное слияние бизнесов двух кредитных организаций должно завершиться к концу этого года.

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