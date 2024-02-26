Основной этап интеграции ВТБ и банка «Открытие» стартует в конце апреля

Некоторые клиенты «Открытия» уже начали обслуживаться в ВТБ. Начиная с середины весны о возможности перевода в ВТБ узнают все держатели дебетовых карт, владельцы вкладов и заемщики «Открытия». По уже реализующимся договорам, таким как ипотека и автокредиты, процентная ставка для клиентов не будет корректироваться, а по депозитам и накопительным счетам будут предложены новые условия.