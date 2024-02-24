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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Неизвестные разгромили автомобили на тюменской лесобазе

Неизвестные разгромили автомобили на тюменской лесобазе

24 февраля 2024, 12:44
Фото: предоставлено очевидцем
Разбитые автомобили во дворе обнаружили жители тюменской лесобазы. Фотографии с места ЧП опубликовали в социальных сетях.
Сюжет
Полиция

Как передают горожане, ночью они слышали сильные хлопки. На место случившегося выезжала полиция. Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.

До этого в Сети заявляли, что на лесобазе намеренно орудует хулиган, который портит чужое имущество. До сих пор его не засекла ни одна камера видеонаблюдения.

Ранее полиция в Тюмени нашла еще одного дебошира, разгромившего чужой Lexus. Мотивы совершения деяния до сих пор неизвестны.

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