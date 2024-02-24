Неизвестные разгромили автомобили на тюменской лесобазе

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Как передают горожане, ночью они слышали сильные хлопки. На место случившегося выезжала полиция. Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.
До этого в Сети заявляли, что на лесобазе намеренно орудует хулиган, который портит чужое имущество. До сих пор его не засекла ни одна камера видеонаблюдения.
Ранее полиция в Тюмени нашла еще одного дебошира, разгромившего чужой Lexus. Мотивы совершения деяния до сих пор неизвестны.