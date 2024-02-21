nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:47

Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Тюменская полиция разыскивает компанию, обворовавшую «Пятерочку». Видео

Тюменская полиция разыскивает компанию, обворовавшую «Пятерочку». Видео

21 февраля 2024, 16:47
Фото: 1MI
Полицейские в Тюмени разыскивают молодых людей, которые 17 февраля совершили кражу в магазине «Пятерочка». Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, парни украли продукты питания.
Сюжет
Полиция

В распоряжении полиции оказалась записи с камер наблюдения. На кадрах видно, как подозреваемые заходят в магазин. Они были одеты в темную одежду. Один из парней был в светлой куртке.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения и личности мужчин, попросили позвонить в полицию 8 (3452) 30-02-02

Ранее «Наш город» сообщал о том, как тюменка отбилась от грабителя голыми руками. Женщина сорвала маску мужчины и пустилась за ним в погоню.

Читайте также:
Школьников, снимавших драки на камеру, нашли в Тюмени. Кто они?Адвокат рассказал, зачем в Тюмень могли приехать высокопоставленные силовикиВ Тюменском УМВД недосчитались половины сотрудников
#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Полиция#Кража#Свидетели#Алина Петрова
Подпишитесь
Это такая любовь. Гибель на СВО экс-полицейского из Тобольска вызвала семейную драму
Сегодня, 10:37
«Это конец!»: тюменский эколог рассказала, как строительство дамбы повлияет на Туру
Сегодня, 09:21
Всегда открыт для общения: чиновник из Ишима объяснил, почему жмет руки в перчатках
Сегодня, 05:48
«У нас люди творческие, но холодные»: астролог составила натальную карту для тюменцев
Сегодня, 07:30
«Даже мысли не возникало оставить дочь»: история тюменки, похоронившей ребенка
Сегодня, 07:55
QIWI Банк лишили лицензии. Что делать тюменцам, у которых были открыты вклады?
Сегодня, 11:32