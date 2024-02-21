Тюменская полиция разыскивает компанию, обворовавшую «Пятерочку». Видео

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В распоряжении полиции оказалась записи с камер наблюдения. На кадрах видно, как подозреваемые заходят в магазин. Они были одеты в темную одежду. Один из парней был в светлой куртке.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения и личности мужчин, попросили позвонить в полицию 8 (3452) 30-02-02
Ранее «Наш город» сообщал о том, как тюменка отбилась от грабителя голыми руками. Женщина сорвала маску мужчины и пустилась за ним в погоню.