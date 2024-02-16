В Тюмени водитель иномарки вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
«Машину вынесло на тротуар, по которому шли двое пешеходов», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
В результате ЧП травмы получили мужчины 34 и 37 лет. В настоящее время они пребывают в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее в Тюмени образовалась многокилометровая пробка из-за массовой аварии на выезде из города. На трассе Екатеринбург-Тюмень разом столкнулись пять автомобилей. В аварии пострадали две женщины.