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В Тюмени водитель иномарки вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов

В Тюмени водитель иномарки вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов

16 февраля 2024, 12:56
Фото: 1MI
В Тюмени водитель иномарки сбил двух пешеходов на перекрестке. Авария произошла на улице Ветеранов Труда. По предварительной версии, водитель «Мицубиси» отвлекся за рулем и не справился с управлением.
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ДТП
«Машину вынесло на тротуар, по которому шли двое пешеходов», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

В результате ЧП травмы получили мужчины 34 и 37 лет. В настоящее время они пребывают в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Ранее в Тюмени образовалась многокилометровая пробка из-за массовой аварии на выезде из города. На трассе Екатеринбург-Тюмень разом столкнулись пять автомобилей. В аварии пострадали две женщины.

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