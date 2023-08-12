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Published Сегодня, 11:47

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Полиция нашла дебошира, разгромившего чужой Lexus

Полиция нашла дебошира, разгромившего чужой Lexus

12 августа 2023, 11:47
Фото: Типичная Тюмень
По неподтверждённой информации, хозяин иномарки с ним знаком.
Сюжет
Тюмень

История с разбитым автомобилем Lexus во дворе одного из домов Новопатрушево получила продолжение. Сотрудники тюменской полиции установили личность хулигана.

«Сотрудники полиции установили личность мужчины. Проверочные мероприятия по факту повреждения автомобиля продолжаются. Обстоятельства устанавливаются», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Чем руководствовался дебошир, когда разбивал чужой автомобиль — неизвестно. По неподтвержденным данным, хозяин дорогой иномарки знаком с хулиганом. В ту самую памятную ночь они вместе выпивали, но в ходе застолья поссорились. Конфликт вылился в погром автомобиля.

В Тюмени неизвестный мужчина разгромил припаркованный Lexus
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Ранее «Наш Город» писал, что у жительницы Тюмени со стоянки СТО угнали запорожец. Злоумышленников оказался стажер станции техобслуживания. Он признался, что взял авто покататься. Правда, теперь за это ему грозит уголовная ответственность.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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