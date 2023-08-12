Полиция нашла дебошира, разгромившего чужой Lexus

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
История с разбитым автомобилем Lexus во дворе одного из домов Новопатрушево получила продолжение. Сотрудники тюменской полиции установили личность хулигана.
«Сотрудники полиции установили личность мужчины. Проверочные мероприятия по факту повреждения автомобиля продолжаются. Обстоятельства устанавливаются», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Чем руководствовался дебошир, когда разбивал чужой автомобиль — неизвестно. По неподтвержденным данным, хозяин дорогой иномарки знаком с хулиганом. В ту самую памятную ночь они вместе выпивали, но в ходе застолья поссорились. Конфликт вылился в погром автомобиля.
Ранее «Наш Город» писал, что у жительницы Тюмени со стоянки СТО угнали запорожец. Злоумышленников оказался стажер станции техобслуживания. Он признался, что взял авто покататься. Правда, теперь за это ему грозит уголовная ответственность.