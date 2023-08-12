Полиция нашла дебошира, разгромившего чужой Lexus

Чем руководствовался дебошир, когда разбивал чужой автомобиль — неизвестно. По неподтвержденным данным, хозяин дорогой иномарки знаком с хулиганом. В ту самую памятную ночь они вместе выпивали, но в ходе застолья поссорились. Конфликт вылился в погром автомобиля.