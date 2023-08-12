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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

На трассе под Тюменью в ДТП погибли три человека

На трассе под Тюменью в ДТП погибли три человека

12 августа 2023, 10:05
Фото: ГИБДД
Водитель авто вылетел с проезжей части в кювет.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня ночью на 5-м километре автодороги Подъезд к санаторию «Сибирь» в Тюменском районе.

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, водитель автомобиля ВАЗ 2110 не справился с управлением, вылетел с проезжей части в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля — женщина и мужчина. Их личности устанавливаются. Обстоятельства аварии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в центре Тюмени произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Авария случилась по вине водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения — он выехал на встречную полосу движения.

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