На трассе под Тюменью в ДТП погибли три человека

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня ночью на 5-м километре автодороги Подъезд к санаторию «Сибирь» в Тюменском районе.
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, водитель автомобиля ВАЗ 2110 не справился с управлением, вылетел с проезжей части в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля — женщина и мужчина. Их личности устанавливаются. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в центре Тюмени произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Авария случилась по вине водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения — он выехал на встречную полосу движения.