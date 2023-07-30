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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

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В Тюмени неизвестный мужчина разгромил припаркованный Lexus

30 июля 2023, 10:33
Фото: Авито
По данному факту полиция проводит проверку.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

Неспокойным выдалось воскресенье у жителей Новопатрушево. Рано утром, в четыре часа, неизвестный мужчина начал громить припаркованный во дворе одного из домов Lexus.

По словам очевидцев, взбудораженные жители пытались утихомирить неадекватного тюменца. Но оставил иномарку в покое он только после того, как ему пригрозили вызовом полиции. Правда, уходя, продемонстрировал всем неприличный жест.

К сожалению, разломать Lexus ему удалось — в авто разбиты все стекла, поврежден кузов, оторваны боковые зеркала. По неподтвержденной информации, иномарка была поставлена всего два дня назад на учет в ГИБДД.

Видео: ЧС Тюмень
«Интересно, как можно насолить человеку, чтобы у него пришла в голову идея разломать Lexus? Дорогое удовольствие чинить потом, даже если он ломает свою машину (что, как мне кажется, очень маловероятно)», — задалась вопросом Марианна В.
«Не понравилось современное японское качество, видимо… Может, это машина нового мужа бывшей жены?» — предположили горожане.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что заявление от владельца Lexus в отдел полиции уже поступило. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне на набережной после завершения празднования Дня города подрались две женщины. Как выяснилось, причиной конфликта стала кража телефона.

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