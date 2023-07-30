В Тюмени неизвестный мужчина разгромил припаркованный Lexus

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Неспокойным выдалось воскресенье у жителей Новопатрушево. Рано утром, в четыре часа, неизвестный мужчина начал громить припаркованный во дворе одного из домов Lexus.
По словам очевидцев, взбудораженные жители пытались утихомирить неадекватного тюменца. Но оставил иномарку в покое он только после того, как ему пригрозили вызовом полиции. Правда, уходя, продемонстрировал всем неприличный жест.
К сожалению, разломать Lexus ему удалось — в авто разбиты все стекла, поврежден кузов, оторваны боковые зеркала. По неподтвержденной информации, иномарка была поставлена всего два дня назад на учет в ГИБДД.
«Интересно, как можно насолить человеку, чтобы у него пришла в голову идея разломать Lexus? Дорогое удовольствие чинить потом, даже если он ломает свою машину (что, как мне кажется, очень маловероятно)», — задалась вопросом Марианна В.
«Не понравилось современное японское качество, видимо… Может, это машина нового мужа бывшей жены?» — предположили горожане.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что заявление от владельца Lexus в отдел полиции уже поступило. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне на набережной после завершения празднования Дня города подрались две женщины. Как выяснилось, причиной конфликта стала кража телефона.