У самосвала отказали тормоза: на тюменской объездной произошла массовая авария. Фото

«В момент ЧП аварийные комиссары оформляли другое ДТП. В это время шел груженный песком самосвал HOWO. По предварительным данным, у него отказали тормоза. Водитель въехал в стоящий рядом самосвал MAN. Последний от удара сдвинулся на 30 метров вперед и врезался в Kia и Mazda», — пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.