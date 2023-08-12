У самосвала отказали тормоза: на тюменской объездной произошла массовая авария. Фото

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Жесткая авария произошла в субботу днем на 39-м километре тюменской объездной дороги в сторону Тобольского тракта. Здесь столкнулись самосвал HOWO, большегруз MAN, стоящий на обочине, и две легковушки — Kia и Mazda.
«В момент ЧП аварийные комиссары оформляли другое ДТП. В это время шел груженный песком самосвал HOWO. По предварительным данным, у него отказали тормоза. Водитель въехал в стоящий рядом самосвал MAN. Последний от удара сдвинулся на 30 метров вперед и врезался в Kia и Mazda», — пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
В аварии ранения получили водители Kia и самосвала HOWO. Последний — тяжелые травмы.
В настоящее время на данном участке дороге наблюдается пробка от озера Песьяное до деревни Быково. Водители советуют выбирать альтернативные маршруты.
«Уходите все в город, авария нормальная — два грузовика стоят на объездной. Пробка надолго», — сообщает Егор М.
«Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, мост скоро обвалится. Подозрительно много нас, мужики», — посетовал Егор Р.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью сегодня ночью произошла смертельная авария. Погибли три человека. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал.