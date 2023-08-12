В Тюменской области ожидаются заморозки до -2

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
На юге Тюменской области в ночь с субботы на воскресенье ожидаются заморозки до 0…-2. Об этом сообщают метеорологи ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Также синоптики прогнозируют в утренние часы туман. В среднем по югу региона ночью термометры покажут +3…+8, днем воздух прогреется до 16…+21. День пройдет при переменной облачности и без осадков, ветре 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.
В понедельник на юге региона ожидаются дожди. В Тюмени понедельник, 14 августа, пройдет без осадков. Температура воздуха ночью составит +5…+10, днем +21…+26. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во второй декаде сентября ожидается выпадение снега. Правда долго он не пролежит — минусовой температуры в сентябре метеорологи не прогнозируют.