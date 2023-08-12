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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

В Тюменской области ожидаются заморозки до -2

В Тюменской области ожидаются заморозки до -2

12 августа 2023, 10:38
Фото: 1MI
Температура воздуха опустится до минусовых значений в ночь с субботы на воскресенье.
Сюжет
Тюмень

На юге Тюменской области в ночь с субботы на воскресенье ожидаются заморозки до 0…-2. Об этом сообщают метеорологи ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Также синоптики прогнозируют в утренние часы туман. В среднем по югу региона ночью термометры покажут +3…+8, днем воздух прогреется до 16…+21. День пройдет при переменной облачности и без осадков, ветре 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

В понедельник на юге региона ожидаются дожди. В Тюмени понедельник, 14 августа, пройдет без осадков. Температура воздуха ночью составит +5…+10, днем +21…+26. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во второй декаде сентября ожидается выпадение снега. Правда долго он не пролежит — минусовой температуры в сентябре метеорологи не прогнозируют.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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