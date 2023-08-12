В Тюменской области ожидаются заморозки до -2

Также синоптики прогнозируют в утренние часы туман. В среднем по югу региона ночью термометры покажут +3…+8, днем воздух прогреется до 16…+21. День пройдет при переменной облачности и без осадков, ветре 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.