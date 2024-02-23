В День защитника Отечества в Тюмени ограничат движение

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Движение транспорта будет ограничено по улице Поперечной на участке от Береговой до Заозерной и на улице Береговой на участке от Красноармейской до Поперечной, предупреждает ГИБДД Тюменской области.
На улице Береговой от Щербакова до Красноармейской и на улице Красноармейской от Береговой до Заозерной будет организовано одностороннее движение.
«Спецоперация „Лед“» — главное автособытие зимы. Ежегодно оно собирает дрифтеров и поклонников экстрима и по традиции проводится на набережной Туры.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти запланировали построить новую магистраль. Она свяжет улицы Мельникайте и Пермякова.