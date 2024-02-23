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Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

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В Тюмени ограничат движение в День защитника Отечества

В День защитника Отечества в Тюмени ограничат движение

23 февраля 2024, 04:43
Фото: 1MI

В Тюмени ограничат движение в День защитника Отечества

Ограничения коснутся нескольких улиц в заречной части города. Мера связана с проведением «Спецоперации „Лед“».

Движение транспорта будет ограничено по улице Поперечной на участке от Береговой до Заозерной и на улице Береговой на участке от Красноармейской до Поперечной, предупреждает ГИБДД Тюменской области.

На улице Береговой от Щербакова до Красноармейской и на улице Красноармейской от Береговой до Заозерной будет организовано одностороннее движение.

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«Спецоперация „Лед“» — главное автособытие зимы. Ежегодно оно собирает дрифтеров и поклонников экстрима и по традиции проводится на набережной Туры.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти запланировали построить новую магистраль. Она свяжет улицы Мельникайте и Пермякова.

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