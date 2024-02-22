Соискатели ломятся толпой: в Тюмени назвали самые популярные вакансии

В десятке лидеров по отклику вакансий также оказались специалист по взаимодействию с клиентами, менеджер по развитию проекта на «удаленке», помощник бухгалтера на неполный рабочий день, рекламный агент и дизайнер, которым тоже предлагают работать на дому, а также Frontend developer Middle и начинающий менеджер в банке.