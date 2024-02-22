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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Тюмени назвали самые популярные вакансии 2023 года

Соискатели ломятся толпой: в Тюмени назвали самые популярные вакансии

22 февраля 2024, 08:27
Фото: 1MI

В Тюмени назвали самые популярные вакансии 2023 года

В Тюмени нашлись такие предложения о работе, за которые борются тысячи людей. Какую зарплату предлагают кандидатам — рассказали аналитики hh.ru.

В 2023 году самым популярным предложением в Тюменской области оказалась работа в пункте выдачи Ozon с зарплатой от 81 до 143 тысяч рублей. Эта вакансия собрала более 2.6 тысячи откликов, а работодатель готов рассматривать кандидатов без опыта.

На втором месте — удаленный специалист поддержки Wildberries, который может зарабатывать от 31 тысячи рублей. Его задача — отвечать на вопросы, связанные с работой сервиса. На эту вакансию откликнулись более 2.5 тысячи тюменцев.

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Тройку самых популярных вакансий замыкает предложение о работе помощником копирайтером в Digital-агентстве с зарплатой от 6 до 13 тысяч рублей. Его задача — готовить небольшие обзоры на товары и услуги. Эта вакансия собрала более 2.2 тысячи откликов.

В десятке лидеров по отклику вакансий также оказались специалист по взаимодействию с клиентами, менеджер по развитию проекта на «удаленке», помощник бухгалтера на неполный рабочий день, рекламный агент и дизайнер, которым тоже предлагают работать на дому, а также Frontend developer Middle и начинающий менеджер в банке.

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Ранее «Наш город» рассказал, кто в Тюмени может зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц. Специалисты отобрали самые высокооплачиваемые вакансии февраля.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Работодатели#Вакансии#Любовь Селезнева
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