Соискатели ломятся толпой: в Тюмени назвали самые популярные вакансии

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В 2023 году самым популярным предложением в Тюменской области оказалась работа в пункте выдачи Ozon с зарплатой от 81 до 143 тысяч рублей. Эта вакансия собрала более 2.6 тысячи откликов, а работодатель готов рассматривать кандидатов без опыта.
На втором месте — удаленный специалист поддержки Wildberries, который может зарабатывать от 31 тысячи рублей. Его задача — отвечать на вопросы, связанные с работой сервиса. На эту вакансию откликнулись более 2.5 тысячи тюменцев.
Тройку самых популярных вакансий замыкает предложение о работе помощником копирайтером в Digital-агентстве с зарплатой от 6 до 13 тысяч рублей. Его задача — готовить небольшие обзоры на товары и услуги. Эта вакансия собрала более 2.2 тысячи откликов.
В десятке лидеров по отклику вакансий также оказались специалист по взаимодействию с клиентами, менеджер по развитию проекта на «удаленке», помощник бухгалтера на неполный рабочий день, рекламный агент и дизайнер, которым тоже предлагают работать на дому, а также Frontend developer Middle и начинающий менеджер в банке.
Ранее «Наш город» рассказал, кто в Тюмени может зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц. Специалисты отобрали самые высокооплачиваемые вакансии февраля.