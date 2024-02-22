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Как пройти практику или начать карьеру в УСТЭК рассказали на Ярмарке вакансий

Как пройти практику или начать карьеру в УСТЭК рассказали на Ярмарке вакансий

22 февраля 2024, 09:26
Фото: УСТЭК
Вчера УСТЭК представил актуальные вакансии и рассказал о возможностях прохождения практики на Ярмарке вакансий, организованной на базе Тюменского индустриального университета.

Более 100 компаний собрались на одной площадке, чтобы провести персональные коммуникации со студентами. Мероприятие проходило в формате быстрых собеседований, чтобы представители организаций, студенты и выпускники могли познакомиться и сразу же решить, есть ли перспектива для будущего сотрудничества.

«Ярмарка вакансий направлена специально на привлечение молодых кадров. Новые работники — это всегда новые идеи и новые взгляды. Именно на базе Тюменского индустриального университета есть направление „Теплоэнергетика и теплотехника (промышленная теплоэнергетика)“, поэтому это лучшее место для поиска новых талантов. Карьерный форум помогает найти „своих“ будущих профессионалов», — считает Дарья Аксинович, ведущий специалист по подбору персонала УСТЭК.
«Однажды я сама пришла работать в УСТЭК как молодой специалист. Поэтому сегодня я агитирую таких же молодых специалистов рассмотреть нашу компанию, чтобы дальше развивать молодой коллектив компании. Во время ярмарки к нам подошло много специалистов в поисках практики и дальнейшей работы, двое из которых показались очень перспективными, и мы пригласили их в нашу компанию», — поделилась Коновалова Алина, ведущий инженер группы режимов и эксплуатации УСТЭК.
«Я уже на 4 курсе и ищу работу. Я пообщался с представителями разных компаний, в том числе меня заинтересовал УСТЭК. Я считаю такой формат мероприятия очень полезным, можно не только ознакомиться с условиями разных вакансий, но и договориться о будущем трудоустройстве», — поделился Артем Веретенников, студент 4 курса.
«Я студентка последнего курса и сейчас в поиске места для прохождения преддипломной практики. Мне нужно место, где я смогу получить первый опыт, чтобы начать развиваться в профессиональном плане и строить карьеру. Такие мероприятия развивают важный навык общения с будущими работодателями», — поделилась будущая выпускница Анастасия.
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