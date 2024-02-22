Как пройти практику или начать карьеру в УСТЭК рассказали на Ярмарке вакансий

Более 100 компаний собрались на одной площадке, чтобы провести персональные коммуникации со студентами. Мероприятие проходило в формате быстрых собеседований, чтобы представители организаций, студенты и выпускники могли познакомиться и сразу же решить, есть ли перспектива для будущего сотрудничества.