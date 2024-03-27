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Тюменский индустриальный университет

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2024
Доцента-взяточницу уволили из тюменского вуза
Женщина получила деньги от студента через посредников. За 2.5 тысячи рублей она указала в ведомости, что он успешно сдал экзамен.
27 марта, 04:14
В Тюмени доцент взяла взятку за сдачу экзамена
Доцент кафедры Тюменского индустриального университета взяла взятку в размере 15 000 рублей от студента и поставила ему хорошую оценку за экзамен.
22 марта, 12:34
Как пройти практику или начать карьеру в УСТЭК рассказали на Ярмарке вакансий
Вчера УСТЭК представил актуальные вакансии и рассказал о возможностях прохождения практики на Ярмарке вакансий, организованной на базе Тюменского индустриального университета.
22 февраля, 09:26
2023
Стоимость обучения в тюменских вузах превышает 300 тыс рублей
В 2023 году первокурсники, желающие стать дизайнерами, должны заплатить за профессию 352 тыс рублей.
28 августа 2023, 03:17
2022
Срочно. Неизвестные рассылают письма с угрозами взрывов в тюменских школах и ВУЗах
1 декабря 2022, 04:20
Строительство главного корпуса ТюмГУ планируют завершить к апрелю 2024 года
Строительство главного корпуса ТюмГУ планируют завершить в апреле 2024 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих социальных сетях.
22 сентября 2022, 04:09

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