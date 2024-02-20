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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В Тюменской области начнутся помехи в телевещании

В Тюменской области начнутся помехи в телевещании

20 февраля 2024, 11:32
Фото: 1MI
Жители Тюменской области смогут столкнуться с временными проблемами в просмотре телепередач из-за воздействия Солнца. Потенциальные сбои в работе телевизионного сигнала будут длиться от пяти до 20 минут.
«Причина — Солнце встало в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями. РТРС тщательно готовится к солнечной интерференции и минимизирует ее влияние на работу ретрансляторов», — рассказали о причинах сбоя в информационном центре правительства Тюменской области.

Отметим, что появление Солнца над Тюменской областью, ожидается с 8 по 14 марта с 10:44 до 14:23.

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Ранее «Наш город» сообщал о проверках систем оповещения в Тюмени. Мероприятие планируют провести 21 февраля. Горожан просят сохранять спокойствие.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Солнце#РТРС#Телевещание#Алина Петрова
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