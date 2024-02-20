В Тюменской области начнутся помехи в телевещании

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
«Причина — Солнце встало в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями. РТРС тщательно готовится к солнечной интерференции и минимизирует ее влияние на работу ретрансляторов», — рассказали о причинах сбоя в информационном центре правительства Тюменской области.
Отметим, что появление Солнца над Тюменской областью, ожидается с 8 по 14 марта с 10:44 до 14:23.
Ранее «Наш город» сообщал о проверках систем оповещения в Тюмени. Мероприятие планируют провести 21 февраля. Горожан просят сохранять спокойствие.