nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В крупнейший клуб Тюмени нагрянула прокуратура и МЧС

В крупнейший клуб Тюмени нагрянула прокуратура и МЧС

20 февраля 2024, 10:25
Фото: 1MI
В тюменский «Глав Клуб» нагрянули представители МЧС и прокуратуры. Как сообщается, хозяин помещения Михаил Хоменко пытается доказать, что клуб, который закрыли год назад, имеет право на работу.

Напомним, что клуб закрыли из-за проверок надзорных органов. У последних возникли вопросы из-за нарушений требований пожарной безопасности. В заведении были осуществлены три проверки.

По мнению предпринимателя, проверяющие инстанции каждый раз находят новые нарушения.

«Мы их устраняем — они находят другие. Новые претензии достают, как кролика из шляпы», — сообщил Михаил Хоменко.
Тюменская прокуратура начала проверку по двум авариям с автобусами
Узнать подробнее

По подсчетам хозяина, на исправление всех недочетов ушло более 3 миллионов рублей. Михаил считает, что происходящее является чьим-то «заказом».

Как ранее сообщал «Наш город», в связи с закрытием ночного клуба в 2023 году, был отменен концерт известного рэпера Миши Маваши. Артисту вместо рэпа пришлось читать стихи.

Читайте также:
В Тюмени парковки сделают бесплатнымиУ тюменцев заберут земли и гаражи в центре города ради реновацииВ Тюмени подешевели бананы. Велика ли разница?
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Алина Петрова
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Сегодня, 07:24
Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы
Сегодня, 07:33
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Сегодня, 04:17
От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?
Сегодня, 01:28
«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам
Сегодня, 09:14
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Сегодня, 02:28