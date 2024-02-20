В крупнейший клуб Тюмени нагрянула прокуратура и МЧС

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Напомним, что клуб закрыли из-за проверок надзорных органов. У последних возникли вопросы из-за нарушений требований пожарной безопасности. В заведении были осуществлены три проверки.
По мнению предпринимателя, проверяющие инстанции каждый раз находят новые нарушения.
«Мы их устраняем — они находят другие. Новые претензии достают, как кролика из шляпы», — сообщил Михаил Хоменко.
По подсчетам хозяина, на исправление всех недочетов ушло более 3 миллионов рублей. Михаил считает, что происходящее является чьим-то «заказом».
Как ранее сообщал «Наш город», в связи с закрытием ночного клуба в 2023 году, был отменен концерт известного рэпера Миши Маваши. Артисту вместо рэпа пришлось читать стихи.