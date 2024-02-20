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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

В Тюмени сделают бесплатными парковки в честь праздника

В Тюмени парковки сделают бесплатными

20 февраля 2024, 09:57
Фото: 1MI

В Тюмени сделают бесплатными парковки в честь праздника

Тюменским водителям не придется платить за платную парковку. Как сообщили в пресс-службе администрации, городские парковки станут бесплатными с 23 по 25 февраля. Инициативу введут в честь Дня Защитника Отечества.

Сообщается, что водители смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. При этом, места со знаком «Инвалид» занимать нельзя.

Напомним, что платные парковки в Тюмени находятся в районе улиц: Герцена — Челюскинцев, Осипенко — Орджоникидзе — Советская — Профсоюзная, Луначарского — Ирбитская — Ямская — Коммунистическая, Республики.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют сделать платной еще одну парковку. Местные жители утверждали, что на месте у Круглой бани на улице Ленина уже установлены устройства для ограничения проезда, а также информационные знаки.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Улицы#Парковки#Праздник#Платная парковка#Алина Петрова
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