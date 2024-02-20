В Тюмени парковки сделают бесплатными

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Сообщается, что водители смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. При этом, места со знаком «Инвалид» занимать нельзя.
Напомним, что платные парковки в Тюмени находятся в районе улиц: Герцена — Челюскинцев, Осипенко — Орджоникидзе — Советская — Профсоюзная, Луначарского — Ирбитская — Ямская — Коммунистическая, Республики.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют сделать платной еще одну парковку. Местные жители утверждали, что на месте у Круглой бани на улице Ленина уже установлены устройства для ограничения проезда, а также информационные знаки.