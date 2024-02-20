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Телевещание

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2024
В Тюменской области начнутся помехи в телевещании
Жители Тюменской области смогут столкнуться с временными проблемами в просмотре телепередач из-за воздействия Солнца. Потенциальные сбои в работе телевизионного сигнала будут длиться от пяти до 20 минут.
20 февраля, 11:32
2023
Тюменцы останутся без бесплатных телепередач и радио до 28 сентября
Тюменцы временно останутся без бесплатных ТВ-каналов. По данным информцентра правительства региона, с 14 по 28 сентября планируются перерывы в вещании.
12 сентября 2023, 11:21
В Тюменской области временно отключат телевидение
Жителей Омутинского района предупреждают о перерывах в телевещании 1–2 февраля в связи с плановыми работами. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тюменской области со ссылкой на РТРС.
31 января 2023, 16:04

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