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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Тюменские компании ждут роста цен в строительной отрасли

Тюменские компании ждут роста цен в строительстве

19 февраля 2024, 06:55
Фото: 1MI

Тюменские компании ждут роста цен в строительной отрасли

Предприятия Тюменской области ожидают в этом году роста цен в строительной отрасли и сфере услуг по добыче полезных ископаемых. Причиной тому станет увеличение затрат — часть компания заявила, что уже в январе провела индексации заработных плат.

По данным доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», в целом в Тюменской области потребительская активность в конце 2023 года снизилась и в начале 2024 года оставалась на том же уровне.

В частности, сократились расходы на транспорт, туризм и питание вне дома, а на продовольствие и лекарства немного выросли. Спрос на розничные, ипотечные и корпоративные кредиты также замедлился на фоне роста ставок и ужесточения требований к заемщикам.

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По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в 2024 году уровень инфляции ожидается в пределах 4-4,5% из-за сформировавшихся денежно-кредитных условий.

«Под влиянием данных условий сберегательная активность усиливается, а кредитная постепенно охлаждается, в результате темпы роста цен начали замедляться», — отметила Набиуллина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре 2023 года уровень инфляции составил 4,6%. Это один из самых низких показателей по России — в среднем по стране инфляция достигла 7,4%. В тюменском регионе низкий уровень инфляции был обусловлен снижением цен на непродовольственные товары.

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