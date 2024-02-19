Тюменские компании ждут роста цен в строительстве

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
По данным доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», в целом в Тюменской области потребительская активность в конце 2023 года снизилась и в начале 2024 года оставалась на том же уровне.
В частности, сократились расходы на транспорт, туризм и питание вне дома, а на продовольствие и лекарства немного выросли. Спрос на розничные, ипотечные и корпоративные кредиты также замедлился на фоне роста ставок и ужесточения требований к заемщикам.
По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в 2024 году уровень инфляции ожидается в пределах 4-4,5% из-за сформировавшихся денежно-кредитных условий.
«Под влиянием данных условий сберегательная активность усиливается, а кредитная постепенно охлаждается, в результате темпы роста цен начали замедляться», — отметила Набиуллина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре 2023 года уровень инфляции составил 4,6%. Это один из самых низких показателей по России — в среднем по стране инфляция достигла 7,4%. В тюменском регионе низкий уровень инфляции был обусловлен снижением цен на непродовольственные товары.