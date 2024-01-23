Самая низкая инфляция в стране зафиксирована в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
В среднем по России уровень инфляции составил 7,4%. Низкий уровень инфляции в регионе в департаменте экономики объяснили снижением цен на непродовольственные товары.
В ведомстве отметили, что заметнее всего подешевели автомобили, обувь и одежда. Другие категории товаров также упали в цене.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в январе резко подорожало сливочное масло. На его стоимости сказались увеличение производственных затрат и рост цен на молоко.