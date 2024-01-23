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Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

В Тюменской области в декабре инфляция была самой низкой по России

Самая низкая инфляция в стране зафиксирована в Тюменской области

23 января 2024, 03:45
Фото: 1MI

В Тюменской области в декабре инфляция была самой низкой по России

В декабре уровень инфляции в Тюменской области составил 4,6%. Итогами поделился департамент экономики.

В среднем по России уровень инфляции составил 7,4%. Низкий уровень инфляции в регионе в департаменте экономики объяснили снижением цен на непродовольственные товары.

В ведомстве отметили, что заметнее всего подешевели автомобили, обувь и одежда. Другие категории товаров также упали в цене.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в январе резко подорожало сливочное масло. На его стоимости сказались увеличение производственных затрат и рост цен на молоко.

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#Общество#Экономика#Новости тюмени#Инфляция#Любовь Селезнева
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