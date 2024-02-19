Сколько выходных дней ждет тюменцев в этом году?

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В этом году праздничный день 23 февраля выпадает на пятницу. А это значит, что отдыхать тюменцы будут с пятницы по воскресенье включительно. Кроме того, в четверг, 22 февраля, рабочий день будет сокращен на один час.
Кстати, по данным исследования SuperJob, для каждого второго тюменца День защитника Отечества — это профессиональный праздник военных, бывших и нынешних. 36% горожан считают 23 февраля праздником всех мужчин. Для 8% — это просто еще один выходной день в календаре.
Следующие длинные выходные дни горожан ждут в марте. Международный женский день добавит в копилку трехдневные выходные дни — с 8 по 10 марта включительно. Всего в 2024 году будет 118 выходных и праздничных дней.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 23 февраля состоится ежегодная акция «Спецоперация „Лед“». Главное автособытие зимы традиционно пройдет на набережной реки Туры.
Зрителей мероприятия ждут тренировочные и квалификационные заезды в дисциплинах Трек, Дрифт, а также среди силовиков, выставка ретро-автомобилей, военно-историческая реконструкция одного из сражений Великой Отечественной войны, показательные выступления курсантов Центра «Аванпост» по рукопашному бою, концертная программа.