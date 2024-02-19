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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Сколько выходных дней ждет тюменцев в этом году

Сколько выходных дней ждет тюменцев в этом году?

19 февраля 2024, 06:15
Фото: 1MI

Сколько выходных дней ждет тюменцев в этом году

Начавшаяся рабочая неделя в Тюмени будет короче на один день. Дополнительный выходной день подарит тюменцам День защитника Отечества.

В этом году праздничный день 23 февраля выпадает на пятницу. А это значит, что отдыхать тюменцы будут с пятницы по воскресенье включительно. Кроме того, в четверг, 22 февраля, рабочий день будет сокращен на один час.

Кстати, по данным исследования SuperJob, для каждого второго тюменца День защитника Отечества — это профессиональный праздник военных, бывших и нынешних. 36% горожан считают 23 февраля праздником всех мужчин. Для 8% — это просто еще один выходной день в календаре.

Следующие длинные выходные дни горожан ждут в марте. Международный женский день добавит в копилку трехдневные выходные дни — с 8 по 10 марта включительно. Всего в 2024 году будет 118 выходных и праздничных дней.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 23 февраля состоится ежегодная акция «Спецоперация „Лед“». Главное автособытие зимы традиционно пройдет на набережной реки Туры.

Зрителей мероприятия ждут тренировочные и квалификационные заезды в дисциплинах Трек, Дрифт, а также среди силовиков, выставка ретро-автомобилей, военно-историческая реконструкция одного из сражений Великой Отечественной войны, показательные выступления курсантов Центра «Аванпост» по рукопашному бою, концертная программа.

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