В Тюмени опубликовали точный график школьных каникул на 2024 учебный год

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В феврале, с 17 по 25 февраля, на каникулы уйдут учащиеся первых классов. Весенние каникулы у юных тюменцев начнутся с 23 марта и продлятся до 31 марта включительно. Летние каникулы начнутся с 26 мая, для учащихся 9-х и 11-х классов — с 20 мая.
Суммарно в 2023/2024 учебном году с сентября по июнь тюменские школьники отдохнут не менее 30 календарных дней, с учетом дополнительных праздничных выходных.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января увеличен размер платы за детский сад. Повышение составило от 200 до 500 рублей.