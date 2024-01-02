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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Опубликовано точное расписание школьных каникул в Тюмени в 2024 году

В Тюмени опубликовали точный график школьных каникул на 2024 учебный год

2 января 2024, 11:34
Фото: 1MI

Опубликовано точное расписание школьных каникул в Тюмени в 2024 году

Как сообщили в департаменте образования Тюмени, согласно расписанию, зимние каникулы у тюменских школьников продлятся до 8 января включительно.
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Дети

В феврале, с 17 по 25 февраля, на каникулы уйдут учащиеся первых классов. Весенние каникулы у юных тюменцев начнутся с 23 марта и продлятся до 31 марта включительно. Летние каникулы начнутся с 26 мая, для учащихся 9-х и 11-х классов — с 20 мая.

Суммарно в 2023/2024 учебном году с сентября по июнь тюменские школьники отдохнут не менее 30 календарных дней, с учетом дополнительных праздничных выходных.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января увеличен размер платы за детский сад. Повышение составило от 200 до 500 рублей.

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