В Тюмени опубликовали точный график школьных каникул на 2024 учебный год

В феврале, с 17 по 25 февраля, на каникулы уйдут учащиеся первых классов. Весенние каникулы у юных тюменцев начнутся с 23 марта и продлятся до 31 марта включительно. Летние каникулы начнутся с 26 мая, для учащихся 9-х и 11-х классов — с 20 мая.