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В школах Тюменской области отменили занятия для первой смены

В тюменских школах отменили занятия для первой смены

16 февраля 2024, 02:14
Фото: 1MI

В школах Тюменской области отменили занятия для первой смены

Погода продолжает вносить изменения в образовательный процесс. Занятия отменены в школах нескольких районов.

В Тюмени отмена занятий коснулась только начальных классов.

«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», — сообщили в администрации города.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Заводоуковске.

«16 февраля в связи с низкой температурой воздуха занятия первой смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1 по 4 классы», — написали в Телеграм-канале администрации округа.
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Занятия также отменили в школах Ялуторовска.

«Пятница, 16 февраля. Отмена занятий 1 смены с 1 по 4 классы в школах города и района. За окном -26°. Ветер 5 м/с», — предупредила администрация города.

Школьники Ишимского района сегодня тоже не идут на занятия.

«16 февраля в связи с пониженной температурой воздуха -26°C и скоростью северо-западного ветра 4 м/с занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются», — предупредила администрация города.
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Отмена занятий произошла и в школах Тобольска, но коснулась она уже учеников 1-9 классов.

«В связи с низкой температурой наружного воздуха, 16.02.2024 занятия в очном режиме в 1-9 классах 1 смены в общеобразовательных организациях города отменяются», — написали в группе администрации города ВКонтакте.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снесут второй корпус школы №1 на Краснодонской. На ее месте построят новую большую школу.

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