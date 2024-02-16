В тюменских школах отменили занятия для первой смены

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
Modified Сегодня, 02:16
Updated Сегодня, 02:16
В Тюмени отмена занятий коснулась только начальных классов.
«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», — сообщили в администрации города.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Заводоуковске.
«16 февраля в связи с низкой температурой воздуха занятия первой смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1 по 4 классы», — написали в Телеграм-канале администрации округа.
Занятия также отменили в школах Ялуторовска.
«Пятница, 16 февраля. Отмена занятий 1 смены с 1 по 4 классы в школах города и района. За окном -26°. Ветер 5 м/с», — предупредила администрация города.
Школьники Ишимского района сегодня тоже не идут на занятия.
«16 февраля в связи с пониженной температурой воздуха -26°C и скоростью северо-западного ветра 4 м/с занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются», — предупредила администрация города.
Отмена занятий произошла и в школах Тобольска, но коснулась она уже учеников 1-9 классов.
«В связи с низкой температурой наружного воздуха, 16.02.2024 занятия в очном режиме в 1-9 классах 1 смены в общеобразовательных организациях города отменяются», — написали в группе администрации города ВКонтакте.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снесут второй корпус школы №1 на Краснодонской. На ее месте построят новую большую школу.