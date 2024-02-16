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В Тюмени рабочему переломало ногу упавшим металлическим рулоном

В Тюмени упавший металлический рулон переломал ногу рабочему

16 февраля 2024, 04:01
Фото: 1MI

В Тюмени рабочему переломало ногу упавшим металлическим рулоном

Несчастный случай произошел со стропальщиком компании «АРС-Пром». Мужчина получил множественных закрытый перелом ноги.

Утром 19 января 2024 года стропальщик по поручению начальника начал сортировку штрипсов (металлических рулонов) по цвету и размеру для дальнейшей переработки. Работы проводились с помощью грузоподъемника и строп.

Мужчина при обвязке груза попытался вручную наклонить и продернуть строп. Штрипс потерял равновесие и упал на стропальщика, придавив ему ногу. Рабочий получил множественный закрытый перелом ноги.

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В Трудовой инспекции Тюменской области сообщили, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работ. За работниками и за работами в целом не осуществлялся контроль, а стропальщика не предупредили о рисках. За допущенные нарушения компания привлечена к административной ответственности.

Ранее «Наш город» писал, что тюменским компаниям хватило года, чтобы нарушить права своих сотрудников более тысячи раз. Одна из организаций отличилась в невыплате зарплат: она задолжала своим работникам более миллиона рублей.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Травмы#Новости тюмени#Инспекция по труду#Работодатели#Любовь Селезнева
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