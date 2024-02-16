В Тюмени упавший металлический рулон переломал ногу рабочему

В Трудовой инспекции Тюменской области сообщили, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работ. За работниками и за работами в целом не осуществлялся контроль, а стропальщика не предупредили о рисках. За допущенные нарушения компания привлечена к административной ответственности.