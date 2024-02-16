В Тюмени упавший металлический рулон переломал ногу рабочему

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Утром 19 января 2024 года стропальщик по поручению начальника начал сортировку штрипсов (металлических рулонов) по цвету и размеру для дальнейшей переработки. Работы проводились с помощью грузоподъемника и строп.
Мужчина при обвязке груза попытался вручную наклонить и продернуть строп. Штрипс потерял равновесие и упал на стропальщика, придавив ему ногу. Рабочий получил множественный закрытый перелом ноги.
В Трудовой инспекции Тюменской области сообщили, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работ. За работниками и за работами в целом не осуществлялся контроль, а стропальщика не предупредили о рисках. За допущенные нарушения компания привлечена к административной ответственности.
Ранее «Наш город» писал, что тюменским компаниям хватило года, чтобы нарушить права своих сотрудников более тысячи раз. Одна из организаций отличилась в невыплате зарплат: она задолжала своим работникам более миллиона рублей.