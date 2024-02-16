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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Эксперты назвали худшие места для установки чайника

Кухня долго не прослужит: тюменцам назвали худшие места для установки чайника

16 февраля 2024, 09:23
Фото: 1MI

Эксперты назвали худшие места для установки чайника

Эксперты считают, что люди зачастую неправильно ставят чайники на кухне. Неграмотное расположение бытового прибора может привести к множеству проблем в будущем.

Чайник — необходимый предмет в доме. Но многие хозяйки рискуют своей кухней, устанавливая его в неправильном месте. Какими последствиями это грозит и где его лучше не ставить — рассказывает newia.ru.

Чайник у стены

Часто чайники стоят в самом углу кухонной стойки, чтобы кухня казалась не сильно загроможденной, но это один из худших вариантов их размещения. Дело в том, что длительное воздействие пара и влаги может разрушать краску, особенно если она не предназначена для помещений с высокой влажностью.

Если планируется устанавливать чайник у стены, то стоит выбирать влагостойкую краску или специальную краску для кухни и ванной. На такой краске редко появляются сколы, а также она не отслаивается со временем.

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Чайник под шкафом

Кухонный гарнитур — предмет недешевый, поэтому убить его чайником никому не хочется. Чайник рекомендуется держать подальше от шкафов, чтобы мебель не покрылась плесенью.

Кроме того, пар, тепло и перепады температур обесцвечивают и ослабляют древесину, что приводит к ее деформации и раскалыванию.

Чайник возле раковины

Очевидно, что размещать электрические приборы возле воды — опасно и чревато пожаром. Тем не менее, люди часто устанавливают чайники возле раковин для собственного удобства.

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Если вилка, розетка или шнур чайника намокнут, это может привести к короткому замыканию, что повлечет за собой неисправность техники или даже возгорание.

Чайник рядом с комнатными растениями

Многие люди обставляют свои дома растениями, чтобы улучшить качество воздуха и украсить помещения. Но с размещением растений на кухне нужно быть осторожнее.

Чайник нужно держать подальше от растений, так как воздействие пара может вызвать накопление влаги на листьях, перенасыщение почвы и, как следствие, гниение, грибковые инфекции и вероятную гибель растения.

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Чайник под дымовой сигнализацией

Люди стали чаще оснащать свои дома противопожарными сигнализациями, в том числе устанавливать датчики на кухне. Это может привести к проблемам, особенно если сигнализация старая или очень чувствительная.

Датчики могут перепутать дым и пар, из-за чего придется столкнуться с постоянным срабатыванием сигнализации во время работы чайника.

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