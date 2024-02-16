Кухня долго не прослужит: тюменцам назвали худшие места для установки чайника

Часто чайники стоят в самом углу кухонной стойки, чтобы кухня казалась не сильно загроможденной, но это один из худших вариантов их размещения. Дело в том, что длительное воздействие пара и влаги может разрушать краску, особенно если она не предназначена для помещений с высокой влажностью.