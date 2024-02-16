Для каждой жертвы своя схема: тюменцы отдали аферистам 1.2 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В 2023 году телефонные и интернет-мошенники украли у тюменцев 1.2 миллиарда рублей. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко РБК Тюмень.
Одна из самых распространенных схем — звонок от неизвестного человека, который сообщает жертве о попавшем в аварию родственнике. Он либо стал виновником ДТП, либо жертвой, но итог один — очень срочно нужны деньги.
Еще одна схема, на которую часто попадаются тюменцы — звонок или сообщение о крупном выигрыше. Мошенники просят жертв предоставить данные карты или перейти по ссылке, чтобы подтвердить личность и забрать приз.
Третья схема мошенничества — сообщение или звонок с информацией о блокировке банковской карты. Аферисты просят жертву дойти до банкомата и перевести деньги на «безопасный счет», чтобы сохранить сбережения.
Для тех, кто занимается продажами, мошенники придумали отдельную схему обмана. Жертве звонит потенциальный покупатель, который якобы хочет купить товар и готов перевести предоплату сразу на банковскую карту. Помимо номера карты, он попытается узнать и другие данные, такие как пин-код и секретный код.
Не так давно появилась новая схема мошенничества. Аферисты научились использовать голосовые сообщения из старых переписок жертв. Для этого они взламывают аккаунт, ищут подходящего собеседника и пишут ему сообщения от имени владельца.
Их задача — войти в доверие, поэтому они могут продолжить ранее начатый диалог или поднять тему, которая уже обсуждалась. После этого злоумышленники копируют голосовые сообщения и начинают просить о финансовой помощи.
Чтобы не стать очередной жертвой мошенника, нужно сразу прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь. Ни в коем случае нельзя переходить по непонятным ссылкам, фотографировать свою карту и торопиться с переводом денег. Также тюменцам рекомендуют удалять переписки и голосовые сообщения.
Ранее «Наш город» сообщал, что группа мошенников обманула 13 тюменцев. Люди остались без денег и жилья.