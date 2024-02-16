Для каждой жертвы своя схема: тюменцы отдали аферистам 1.2 миллиарда рублей

Чтобы не стать очередной жертвой мошенника, нужно сразу прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь. Ни в коем случае нельзя переходить по непонятным ссылкам, фотографировать свою карту и торопиться с переводом денег. Также тюменцам рекомендуют удалять переписки и голосовые сообщения.