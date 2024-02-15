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Тюменец-инвалид обманул Социальный фонд на 700 тысяч рублей

Инвалид из Тюменской области «развел» СФР на 700 тысяч рублей

15 февраля 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney

Тюменец-инвалид обманул Социальный фонд на 700 тысяч рублей

О способе обогатиться за счет СФР мужчина узнал от родственника. Тюменец смог получить выплаты, которые ему не полагались.

В апреле 2021 года 68-летний инвалид первой группы из Бердюжского района узнал от родственника о преступной схеме. Мужчина, имея право на предоставление средств реабилитации, направил в ОСФР по Тюменской области документы с ложными сведениями.

В документах он указал, что приобрел два модульных протеза бедра, на основании чего ему перечислили 718.2 тысячи рублей. На самом же деле, этими протезами он не пользовался.

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Инвалида обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. На имущество тюменца наложен арест, также ему придется вернуть деньги и выплатить 30 тысяч рублей штрафа.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка отдала мошеннику 5.4 миллиона рублей, взятые в кредит. Аферист представился полицейским.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Мошенничество#Мошенники#Штрафы#Инвалиды#Фонд соцстрахования#Любовь Селезнева
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