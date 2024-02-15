Инвалид из Тюменской области «развел» СФР на 700 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В апреле 2021 года 68-летний инвалид первой группы из Бердюжского района узнал от родственника о преступной схеме. Мужчина, имея право на предоставление средств реабилитации, направил в ОСФР по Тюменской области документы с ложными сведениями.
В документах он указал, что приобрел два модульных протеза бедра, на основании чего ему перечислили 718.2 тысячи рублей. На самом же деле, этими протезами он не пользовался.
Инвалида обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. На имущество тюменца наложен арест, также ему придется вернуть деньги и выплатить 30 тысяч рублей штрафа.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка отдала мошеннику 5.4 миллиона рублей, взятые в кредит. Аферист представился полицейским.