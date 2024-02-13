Тюменские полицейские ищут жертв жестокого вымогателя. ФОТО

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Полицейские задержали безработного мужчину 1994 года рождения. Установлено, что угрожая расправой, он отобрал деньги у двух жителей Тюмени и Нижнетавдинского района.
С первой своей жертвой мужчина познакомился в общей компании. Наладив контакт, тюменец под разными предлогами начал вымогать у него деньги, назначал встречи и отправлял СМС-сообщения с напоминаниями, не забывая при этом угрожать. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший оформил несколько кредитов и отдал ему деньги.
Вторую жертву тюменец встретил случайно: он остановил попутный автомобиль и попросил водителя подвезти. В ходе беседы мужчина понял, что может провернуть схему еще раз, что у него и вышло.
В общей сложности тюменец заполучил 500 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозят до 7 лет тюрьмы. На данный момент он заключен под стражу.
Следствие полагает, что мужчина может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией, обратиться в полицию.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени азербайджанцы вымогали деньги у бизнесменов. Мужчины подвесили предпринимателей в цехе для забоя скота и угрожали оружием.