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Published Сегодня, 07:19

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В Тюмени полицейские ищут жертв жестокого вымогателя

Тюменские полицейские ищут жертв жестокого вымогателя. ФОТО

13 февраля 2024, 07:19
Фото: 1MI

В Тюмени полицейские ищут жертв жестокого вымогателя

Угрожая расправой, тюменец забрал у двоих людей около 500 тысяч рублей. Стражи порядка предполагают, что жертв может быть больше.

Полицейские задержали безработного мужчину 1994 года рождения. Установлено, что угрожая расправой, он отобрал деньги у двух жителей Тюмени и Нижнетавдинского района.

С первой своей жертвой мужчина познакомился в общей компании. Наладив контакт, тюменец под разными предлогами начал вымогать у него деньги, назначал встречи и отправлял СМС-сообщения с напоминаниями, не забывая при этом угрожать. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший оформил несколько кредитов и отдал ему деньги.

Вторую жертву тюменец встретил случайно: он остановил попутный автомобиль и попросил водителя подвезти. В ходе беседы мужчина понял, что может провернуть схему еще раз, что у него и вышло.

Фото: УМВД России по Тюменской области

В общей сложности тюменец заполучил 500 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозят до 7 лет тюрьмы. На данный момент он заключен под стражу.

Следствие полагает, что мужчина может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией, обратиться в полицию.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени азербайджанцы вымогали деньги у бизнесменов. Мужчины подвесили предпринимателей в цехе для забоя скота и угрожали оружием.

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