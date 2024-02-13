Тюменские полицейские ищут жертв жестокого вымогателя. ФОТО

С первой своей жертвой мужчина познакомился в общей компании. Наладив контакт, тюменец под разными предлогами начал вымогать у него деньги, назначал встречи и отправлял СМС-сообщения с напоминаниями, не забывая при этом угрожать. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший оформил несколько кредитов и отдал ему деньги.