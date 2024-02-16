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Published Сегодня, 16:49

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Updated Сегодня, 16:51

Адвокат Добровинский рассказал, что он узнал от бывшей няни детей Аллы Пугачевой

Адвокат Добровинский рассказал, что он узнал от бывшей няни детей Аллы Пугачевой

16 февраля 2024, 16:49
Фото: novostivl.ru
Звездному адвокату Александру Добровинскому часто приходится отстаивать в судах интересы селебрити. Поэтому о их частной жизни адвокат знает не понаслышке. Какое-то время назад он даже узнал о некоторых подробностях из жизни Аллы Борисовны Пугачевой.
Сюжет
Дети

Юрист сообщил, что, когда его дочери были маленькими, ему необходимо было найти няню. Ему очень повезло, поскольку няней его девочек стала Людмила Дороднова — знаменитая Люся, которая в свое время присматривала за детьми примадонны российской эстрады. Как пишет newia.ru, рассказывать о своем прошлом месте работы она не стеснялась.

Из разговоров с ней Добровинский узнал множество подробностей о жизни звездного семейства: когда Алла Борисовна принимала пищу, какие вела разговоры и даже как часто посещала туалет.

Издание отмечает, что сегодня Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным* проживает на Кипре. После февральских событий 2022 года они покинули Россию и обосновались в Израиле. Но после возобновления Палестино-Израильского конфликта им снова пришлось менять место жительства. О Лизе и Гарри известно, что они ходят в частную школу, где изучают одновременно несколько иностранных языков.

*Признан в России лицом, выполняющим функции иноагента.

#Дети#Знаменитости#Все материалы авторов
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