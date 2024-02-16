Адвокат Добровинский рассказал, что он узнал от бывшей няни детей Аллы Пугачевой

Издание отмечает, что сегодня Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным* проживает на Кипре. После февральских событий 2022 года они покинули Россию и обосновались в Израиле. Но после возобновления Палестино-Израильского конфликта им снова пришлось менять место жительства. О Лизе и Гарри известно, что они ходят в частную школу, где изучают одновременно несколько иностранных языков.