Адвокат Добровинский рассказал, что он узнал от бывшей няни детей Аллы Пугачевой

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Юрист сообщил, что, когда его дочери были маленькими, ему необходимо было найти няню. Ему очень повезло, поскольку няней его девочек стала Людмила Дороднова — знаменитая Люся, которая в свое время присматривала за детьми примадонны российской эстрады. Как пишет newia.ru, рассказывать о своем прошлом месте работы она не стеснялась.
Из разговоров с ней Добровинский узнал множество подробностей о жизни звездного семейства: когда Алла Борисовна принимала пищу, какие вела разговоры и даже как часто посещала туалет.
Издание отмечает, что сегодня Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным* проживает на Кипре. После февральских событий 2022 года они покинули Россию и обосновались в Израиле. Но после возобновления Палестино-Израильского конфликта им снова пришлось менять место жительства. О Лизе и Гарри известно, что они ходят в частную школу, где изучают одновременно несколько иностранных языков.
*Признан в России лицом, выполняющим функции иноагента.