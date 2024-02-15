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Updated Сегодня, 07:08

В Тюмени расселяют дом на Харьковской, признанный зоной вероятной ЧС

Власти расселяют опасный дом на Харьковской, признанный зоной вероятной ЧС

15 февраля 2024, 07:06
Фото: ВК Тюмень — территория безопасности.

В Тюмени расселяют дом на Харьковской, признанный зоной вероятной ЧС

Пятиэтажку 1969 года постройки признали опасной в среду, 14 февраля. В 2015 году дом был признан аварийным. До вчерашнего дня там проживали жильцы только 11 квартир.
«Большая часть жителей дома его уже покинула ранее, их жилищные права были реализованы. Мы собрали жителей оставшихся квартир и объяснили, что они прямо сейчас могут переехать в гостиницу. Проживание в ней в течение двух месяцев будет бесплатным», — сообщил заместитель директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Виталий Флянц.

По его словам, в будущем горожане будут получать денежные средства на оплату компенсации найма жилья до тех пор, пока не будет решен их жилищный вопрос.

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В настоящее время территория дома огорожена и охраняется сотрудниками ЧОП. В здание можно попасть только в сопровождении сотрудников МЧС и при наличии документов, подтверждающих отношение к дому.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти начали разработку программы власти по расселению аварийного жилья, в которую войдут дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.

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