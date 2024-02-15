Власти расселяют опасный дом на Харьковской, признанный зоной вероятной ЧС

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
«Большая часть жителей дома его уже покинула ранее, их жилищные права были реализованы. Мы собрали жителей оставшихся квартир и объяснили, что они прямо сейчас могут переехать в гостиницу. Проживание в ней в течение двух месяцев будет бесплатным», — сообщил заместитель директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Виталий Флянц.
По его словам, в будущем горожане будут получать денежные средства на оплату компенсации найма жилья до тех пор, пока не будет решен их жилищный вопрос.
В настоящее время территория дома огорожена и охраняется сотрудниками ЧОП. В здание можно попасть только в сопровождении сотрудников МЧС и при наличии документов, подтверждающих отношение к дому.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти начали разработку программы власти по расселению аварийного жилья, в которую войдут дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.